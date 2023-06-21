Анализ с затемнением перспективы российского рубля

Российский рубль упал до самого низкого уровня с 13 апреля прошлого года на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. USD/RUB вырос до максимума 84, что означает, что он подскочил более чем на 67% с минимума 2022 года.

Российская экономика страдает



Скопируйте ссылку на раздел



Российская экономика страдает, поскольку ее основные экспортные товары сталкиваются со значительными препятствиями. Например, цены на природный газ резко упали в этом году и находятся на самом низком уровне с 2021 года. Это примечательно, поскольку Россия является крупнейшим экспортером природного газа.

В то же время цены на сырую нефть не в лучшем состоянии. Нефть марки Brent, глобальный эталон, торговалась во вторник по 75,92 доллара, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговалась по 71,15 доллара. Российская нефть марки Urals стоила около 59 долларов.

Россия зарабатывает большую часть своих денег, продавая нефть на международном уровне. Он также продает различные товары, такие как кукуруза, пшеница и платина, которые в этом году не очень хорошо себя зарекомендовали.

В результате в последние несколько месяцев дефицит бюджета продолжал расти. Последние данные показывают, что за первые четыре месяца дефицит страны подскочил до более чем 45 миллиардов долларов.

Россия представила несколько лекарств от кори, чтобы сократить дефицит. На прошлой неделе страна объявила о планах ввести неожиданный налог в размере 3,6 млрд долларов для финансирования дефицита. Все предприятия, зарабатывающие более 1 миллиарда рупий в год, будут обязаны платить налог в размере 10% на прибыль.

Ситуация, вероятно, продолжит ухудшаться в ближайшие несколько месяцев, поскольку война в Украине продолжается. Большинство аналитиков считают, что война теперь затянется на годы, поскольку в ближайшее время соглашение вряд ли будет достигнуто.

Технический анализ доллара США/российского рубля



Скопируйте ссылку на раздел



График USD/RUB от TradingView

Обменный курс доллара США по отношению к российскому рублю в последние несколько месяцев имеет сильную повышательную тенденцию. Недавно он преодолел важное сопротивление на отметке 83,12, которая является самой высокой точкой апреля этого года. Пара поддерживается 25- и 50-дневными скользящими средними.

Он также приближается к важному уровню восстановления Фибоначчи 38,2%, в то время как MACD и RSI дрейфовали выше. Таким образом, существует вероятность того, что пара USD/RUB продолжит рост, так как покупатели нацеливаются на следующую точку сопротивления на уровне 86.