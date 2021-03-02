Анализ Филадельфии Флайерз: Иван Профоров катается по Cypress Circle

В эти выходные «Филадельфия Флайерз» сумела провести комфортные третьи заклинания в обеих играх. В обоих матчах игроки забивали на заключительных этапах второго тайма, чтобы дать им дополнительную передышку перед финальным фреймом.

В воскресной победе во второй половине дня этот третий гол стал результатом большой работы «Флайерз» в зоне атаки, чтобы избавиться от застрявших на льду мечей. Иван Профоров сыграл в этом большую роль.

У Профорова была трансформация, которую он должен запомнить перед тем, как забить гол. Достигнув льда, он запросил диск с шайбой в точке, но не получил его, а затем снова развернулся, чтобы открыть лед, и быстро вошел в зону. Майкл Равель ударил его пасом и отправился в гонки.

Российский защитник совершил полный объезд зоны атаки, прежде чем, наконец, забил гол Джеймса ван Римсдека.

Давайте сначала посмотрим весь клип, прежде чем углубляться в хорошее.

Это был хороший сдвиг везде: на четвертой строчке, а затем на верхней.

Профоров быстро обошел Тобиаса Райдера и отнес шайбу за решетку. С двумя пилотами и четырьмя мечами впереди он попытался выстрелить, облетев сеть.

Картер Хаттон заблокировал мяч, но Раффл вернул незакрепленный диск, чтобы начать турнир. Николас Об-Коппел и Коннор Бонаман проделали большую работу, выиграв бой и вызвав вращение. Шейн Гостисбехер подобрала незакрепленный диск и передала его Проворову.

Профоров переместил вингера, чтобы сравнять счет с Кейси Миттельштадтом и Расмусом Рестаелайненом, прежде чем нанести ван Римсдику пощечину.

Пилоты смогли завершить смену серии с диском шайбы в зоне, и на этот раз это была первая линия, которая достигла диска. В конце концов, Профоров получил диск и передал его Шону Кутюрье, прежде чем проникнуть в левый круг.

Проворов вернулся к точке, поиграл с Gostisbehere, прокатился по синей линии и сделал передачу Джоэлу Фараби с Призраком, готовым к одному таймеру. Во время передачи Ван Римсдейк крутил мяч вокруг ворот, чтобы расположиться на открытом льду, а Фараби нашел свою клюшку у форвардных ворот.

Пилоты сделали это легко, особенно JVR при пересылке.

Прицел показал, насколько хорошо пилоты могут играть в зоне атаки в своей игре. А главное, он показал, насколько динамичным может быть Профоров, когда диск у него на палочке.

Профоров отыграл матч 24:57 (19:52 при 5: 5) в воскресной победе и, кстати, сыграл 24:57 в субботней победе. Он был на льду, чтобы забить два из трех мячей Флайерз, и Флайерз имел 14-7 бросков с его преимуществом на льду. По отдельности у Профорова было четыре попытки броска (все в створ), три голевых момента и один шанс с высокими ставками. Его обвинили в трех ранениях и в одной пуле.

Приговор Профорову пока не вынесен. Он будущий победитель в Норрисе? Он защитник номер 1? Ему номер 1 нужен хороший номер 2? Это просто номер 2? Ответ остается неясным. Однако, когда он демонстрирует свои навыки, как в воскресенье, Флайеры рады его видеть.