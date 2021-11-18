Аналитики: Боснии необходимы срочные меры для предотвращения конфликта новостей

Аналитики заявили, что существует острая необходимость в агрессивных дипломатических мерах и оборонной готовности противостоять угрозам отделения со стороны президента боснийских сербов Милорада Додика.

Додик, сербский член трехстороннего президентства Боснии, спровоцировал крупнейший политический кризис и кризис безопасности в стране за 26 лет, объявив в октябре, что субъект Республики Сербской выйдет из ключевых государственных институтов, включая вооруженные силы, и создаст в страна. Его место в нарушение Дейтонского мирного соглашения.

Дейтонские соглашения при посредничестве США в декабре 1995 года в Париже официально положили конец войне в Боснии, но разделили страну на два административных образования: управляемую сербами Республику Сербскую и боснийско-хорватскую федерацию.

Много лет назад Додик угрожал отделиться от Республики Сербской и присоединиться к Сербии, но его недавняя попытка сформировать отдельную сербскую армию особенно встревожила общественность.

Именно армия Республики Сербской совершила военные преступления против несербского населения во время международного вооруженного конфликта в начале 1990-х годов.

Додик, который открыто отрицает геноцид в Сребренице, объявил о своем шаге после того, как в июле бывший Высокий представитель Валентин Инцко принял решение запретить отрицание геноцида и установленных военных преступлений, а также прославление военных преступников.

Представители сербов в ответ бойкотировали центральные учреждения.

Хотя Додик настаивает, что этот шаг не приведет к новой войне, многие не уверены.

В отчете, представленном Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) ранее в этом месяце, Высокий представитель Боснии Кристиан Шмидт, который наблюдает за выполнением Дейтонских соглашений, описал действия Додика как «равносильные отделению без объявления об этом».

Он сказал, что «вероятность дальнейшего раскола и конфликта вполне реальна», если международное сообщество не вмешается и не примет меры.

Но международное сообщество — например, Европейский Союз, пришедший на смену НАТО в 2004 году для обеспечения мира и безопасности в Боснии — отреагировал с небольшими трудностями, если не считать разочаровывающих пресс-релизов.

Исмаэль Седич, глава Боснийского центра защиты, базирующегося в Сараево, сказал Al Jazeera, что «пустые слова побуждают Додика и его режим продолжать свои сепаратистские движения.

«Красная линия все время смещается вниз. То, что было бы немыслимо для кого-либо сказать, не говоря уже о том, чтобы сделать это в 2005 году, сегодня совершенно нормально. Другими словами, Додик делает все это, потому что он понимает, что международное сообщество будет не делай это правильно ».

Штрафы

Во вторник боснийские СМИ сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность расширения санкций. Додик находится в черном списке США с 2017 года за препятствование Дейтонским соглашениям.

«Действия по выходу в одностороннем порядке из государственных институтов или дестабилизации Дейтонских мирных соглашений будут встречены соответствующими действиями, включая рассмотрение санкций», — написал Блинкен в письме трем президентам.

Но Седич сказал, что дополнительные санкции США не окажут большого влияния, потому что подавляющая часть бизнеса Додика, которым он владеет вместе с партнером, связана либо с европейскими, либо с российскими рынками.

«Если Соединенные Штаты хотят иметь более сильное влияние с помощью каких-либо санкций, им нужно будет привлечь Европейский Союз», — сказал Седич.

ЕС не поддержал санкции в понедельник во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к санкциям против Додика, но единственными странами, которые поддержали его, являются Нидерланды, Люксембург, Бельгия и Чехия.

Венгрия категорически против, а у остальных представителей ЕС нет четкой позиции.

Курт Баснер, старший помощник Совета по политике демократического перехода, базирующегося в Берлине аналитического центра, сказал Al Jazeera, что никто по обе стороны Атлантики не хотел адекватно решать боснийский кризис, потому что «никто не хочет признавать, что эта политика шла не так, как надо в течение 15 лет »», имея в виду идею о том, что расширение ЕС «побудит политиков действовать как ответственные и подотчетные демократы».

«Изменить свою политику сейчас — значит признать, что вы были. [messing] Долгое время это правда ».

Босния была «потенциальным кандидатом» на членство в ЕС с 2003 года. Во время саммита ЕС и Западных Балкан в прошлом месяце члены, опасающиеся иммиграции, ясно дали понять, что не присоединятся к блоку в ближайшее время.

Аналитики говорят, что из-за застенчивости ЕС Россия продолжит заполнять геополитическое пространство — как это было некоторое время назад.

Россия

Сторонники Додика, его политика, Россия и Китай давно требуют закрытия офиса Верховного представителя.

В этом месяце в Совете Безопасности ООН Верховный представитель Боснии впервые не смог проинформировать совет.

Москва, которая пригрозила заблокировать обновление EUFOR, препятствовала созданию миротворческих сил Европейского Союза численностью 700 человек. Офис Шмидта вместо этого отправил свой отчет в Совет Безопасности.

Совет Безопасности ООН проголосовал за продление действия EUFOR в Боснии еще на год, но только после того, как — по просьбе Москвы — были удалены ссылки на OHR, чтобы получить одобрение России и Китая.

Для Магды Рогге, старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям в Берлине, это событие стало переломным моментом в постдейтонской Боснии.

«Высокому представителю необходимо представить план по разрешению кризиса, и Соединенные Штаты и государства-члены ЕС должны полностью поддержать его в реализации этого плана», — сказал Рогге Al Jazeera.

«Здесь важно не поддаваться тактике« нарезки салями »Додика, а ответить на любую эскалацию разумной угрозой санкций — санкций, замораживания активов, запретов на поездки».

Седич сказал, что Россия построила прочные отношения и установила влияние в правительствах ЕС.

«Иначе как мы объясним, например, многочисленные уступки и умиротворения Меркель по отношению к России?» — спросил Сидич.

защита

Для министра иностранных дел Боснии Бесеры Туркович важно, чтобы Босния как можно скорее присоединилась к НАТО, чтобы обеспечить мир и безопасность.

Факты также показали, что Россия подрывает стабильность Боснии, пытаясь дистанцироваться от НАТО, после попыток посеять раздор в Северной Македонии и попытки государственного переворота в Черногории в последние годы.

В марте посольство России в Сараево предупредило, что, если Босния перейдет к членству в НАТО, «нашей стране придется ответить на этот акт агрессии».

Босния, Сербия и Косово — единственные страны на Западных Балканах, которые не присоединились к НАТО.

Сербия — союзник России — и Республика Сербская по-прежнему выступают против такого шага. Черногория стала членом в 2017 году, а Македония присоединилась в прошлом году.

Босния является частью Плана действий по членству в НАТО, программы для стран, желающих присоединиться к Западному военному альянсу.

«Мы готовы отправить последнюю годовую национальную программу в ANP, как только мы увидим конец этой незаконной осады Совета министров», — сказал Туркович Al Jazeera.

Таким образом, мы находимся на правильном пути к НАТО, но нуждаемся в новой поддержке и динамике с обеих сторон из-за более заметного влияния других геополитических игроков в регионе. Это принесет больше безопасности и стабильности ».

Баснер сказал, что Шмидт ясно дал понять в своем докладе Совету Безопасности ООН, что разворачивающийся кризис в Боснии — это проблема безопасности, а не только политическая. Таким образом, необходимо укрепить силу ЕС в Боснии.

Согласно исследованию безопасности 2011 года, в настоящее время насчитывается 660 солдат, а для выполнения сдерживающей роли требуется 5000 человек.

Он добавил, что войска должны быть размещены в Брчко, стратегическом городе на севере Боснии на границе с Хорватией, которая отделяет запад Республики Сербской от востока.

По мнению Сидича, пробоснийские политики должны подготовить защитные сценарии, которые включают в себя полицейские силы и должны спровоцировать агрессивные дипломатические действия по всему миру.

По словам Седича, отчасти причина того, что международное сообщество отреагировало так негативно, заключалась в том, что «на действия Додика с пробоснийской стороны не последовало особой реакции».

«Я гарантирую, что УВП, ЕС, США и другие отреагируют в течение нескольких минут, если пробоснийская сторона предпримет свои шаги на местах, особенно если это будет связано со стратегическим размещением полиции и резервных сил. Наш опыт 1990-х годов показывает мы так, — сказал Седич.