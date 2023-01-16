Аналитики видят корреляцию между ростом экспорта индийской нефти в США и ростом импорта российской нефти

Нью-Дели: Индия стала одним из крупнейших импортеров российской сырой нефти, а Россия, в свою очередь, стала крупнейшим поставщиком ее нефти, на долю которой приходится 25% закупок сырой нефти в стране. Импорт Индии из России еще больше увеличился в декабре 2022 года, впервые превысив 1 миллион баррелей в день. Это означает, что Россия третий месяц подряд остается крупнейшим потребителем нефти в Индии. сообщает PTIссылаясь на данные компании по отслеживанию энергетических затрат Vortexa.

Это представляет собой значительный рост по сравнению с тем, когда на Россию приходилось всего 0,2% от общего объема сырой нефти, импортируемой Индией в прошлом финансовом году, закончившемся 31 марта 2022 года.

Но сюрпризом является то, что Соединенные Штаты стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, несмотря на периодические протесты против того, что Индия продолжает торговать с Россией вопреки санкциям, введенным Западом после ее вторжения в Украину.

Санкции США и ЕС в отношении экспорта российской нефтиНе распространяется на нефтепродукты, произведенные из российской нефти, экспортируемой из третьих стран. Потому что они не русского происхождения.

Люди задавались вопросом, куда пойдет российская нефть марки Urals, если ее не будет покупать Европа. Когда в декабре Индия получила 1,2 млн баррелей в сутки, они, конечно, сказали, что Индия не может сделать больше. А в январе это было 1,7 млн ​​баррелей в день», — Виктор Катона, главный аналитик сырой нефти в Kpler, компании, занимающейся данными и аналитикой. Расскажи Телеграф. Газета отмечает, что закупки Индией российской нефти в январе этого года выросли до 1,7 млн ​​баррелей в сутки.

Соединенные Штаты были крупным покупателем российского газойля прямого отжима (ВГО). Но поскольку теперь она не может покупать ВГО напрямую в России, она покупает ее у Reliance Energy и Nayara Energy в Индии, где ВГО производится из российской нефти. США покупают 200 000 баррелей в сутки готовой продукции, в основном VGO у Reliance. Удивительно, но Соединенные Штаты являются крупнейшей страной назначения индийских товаров. «Двумя крупнейшими экспортерами в США являются Reliance и Nayara», — сказал Катона.

«Графики показывают, что Соединенные Штаты являются основным направлением для продукта в декабре. Второе место — ОАЭ, а третье место — Сингапур», — сказал Катона.