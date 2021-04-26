Аналитики говорят, что к изменению климата здесь и в самой большой стране мира не готовы и не ведутся необходимые приготовления.

Действительно, по словам Сайруса Ньюлина и Хизер Конли из Центра стратегических и международных исследований: «Изменение климата, как и любой отдельный политик или группа политиков, окажет самую мощную силу на стратегическое будущее России, изменив ее политику, экономику и общество для предстоящие десятилетия ».

Они заявили, что Россия входит в число стран, подвергающихся наибольшему риску изменения климата, когда значительные изменения средних температур угрожают значительным потенциальным рискам для инфраструктуры по всей стране, включая жизненно важную систему трубопроводов для транспортировки углеводородов.

Это связано с тем, что большая часть ее территории расположена в Арктике, где потепление происходит более чем в два раза быстрее, чем в других регионах, что делает страну особенно уязвимой.

Более теплые температуры в Арктике означают, что воздушные массы во всем мире смещаются более быстро с севера на юг, а не с запада на восток, как это часто происходило в прошлом столетии, Юрий Фарракин, глава Федеральной службы по делам беженцев. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды (Росгидромет), Bloomberg.

Карманы теплого воздуха из Средиземного моря с возрастающей скоростью достигали северных широт, и наоборот, что привело к экстремальным погодным явлениям, таким как -60 ° C, которые достигли Иркутской области на востоке России в январе прошлого года.

Русские знали о проблемах, с которыми они сталкиваются, поскольку недавний опрос Левада-центра показал, что на самом деле это была самая большая проблема России.

Но в 2019 году ведущие климатологи Росгидромета предупредили, что в стране еще предстоит разработать подходящую систему оценки потерь, связанных с погодой.

Подчеркивая то же самое, Bloomberg цитирует Анну Романовскую в книге Ю. Израильский институт глобального климата и окружающей среды, который оценил Росгидрометом общие потери, связанные с погодой в 2019 году, в 4 миллиарда долларов, что составляет менее трети истинных затрат.

Более того, проблема была не только в России.

В одном исследовании, цитируемом Ньюлином и Коннелли, было подсчитано, что при нынешних темпах оттаивания – около 1 ° C за десятилетие – вечная мерзлота в огромной дикой местности России перестанет полностью замерзать в течение трех десятилетий.

Это может вызвать выброс в атмосферу от 10 до 240 миллиардов тонн углерода и метана, названный двумя аналитиками «потенциально катастрофическим», и, возможно, подтолкнуть планету «к краю пропасти».