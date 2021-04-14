По словам олимпийского аналитика Gracenote Sports, Япония намерена обогнать все свои предыдущие попытки выиграть медали на предстоящих Играх в Токио, но влияние пандемии коронавируса на спортивный календарь сделало выбор победителей более сложной задачей, чем обычно.

В представлении традиционной таблицы медалей, опубликованной за 100 дней до игр, компания по спортивным данным говорит, что японская команда движется к четвертому месту, уступая только США, Китаю и Олимпийскому комитету России, поскольку Россия пострадала от допинга. запретить. Будет знать.

Gracenote говорит, что сможет ли принимающая страна оправдать ожидания на 40% -ное улучшение по сравнению с Олимпийскими играми в Рио или занять более высокое медальное место, зависит от того, какие российские спортсмены будут допущены к соревнованиям.

«Прогноз для России основан на том, чтобы позволить всем российским участникам соревноваться в тройке лучших в нашей таблице виртуальных медалей». Саймон Глифф, руководитель аналитического отдела Gracenote, сказал: «Если нет, то количество медалей, ожидаемых для России. будет уменьшаться, что увеличивает шансы Японии занять третье место в таблице медалей ».

Ожидается, что из 59 медалей, которые базирующаяся в Нидерландах компания, занимающаяся сбором данных о спорте, разместила на вкладке Японии, 34 будут золотыми.

Пловец Дайя Сето – фаворит Gracenote, завоевавший золотую медаль в трех соревнованиях – 200-метровая баттерфляй, 200 и 400 разнообразных одиночных гонках, что сделало его известным всего через семь месяцев после запрета соревнований, введенного в ответ на разоблачения, что он был вовлечен во внебрачную связь.

Сето и его товарищи по команде по плаванию могут стать источником в общей сложности 10 медалей: Иби Ватанабе в 200-м брассе среди мужчин и три команды в эстафете, которые рассчитывают достичь наивысшего результата на пьедестале почета в Токийском центре водных видов спорта.

Спекуляция не нашла места для индивидуальной олимпийской медали из сказок о пережившем лейкемию Рикаку Айке, а Глив говорит, что из-за отсутствия данных о соревнованиях предсказать ее результаты практически невозможно.

«Рикаку Айк – один из редких примеров, когда участник выигрывал национальные квалификационные соревнования в крупной стране, у которой мало данных или нет данных», – сказал он.

«Однако у нас уже есть Япония, которая, как ожидается, займет золотую медаль в диверсифицированной эстафете 4 × 100, в которой она, как ожидается, будет соревноваться».

Неудивительно, что знаменитый Ниппон Будокан, в котором будут проводиться олимпийские соревнования по дзюдо, вероятно, станет самой плодородной почвой Японии для медалей: дзюдоист, как ожидается, получит 13 из 15 выставленных золотых медалей, согласно графику медалей компании.

В 20-километровой гонке Япония могла увидеть взлет подиума: Тошиказу Яманиси, Ике Такахаши и Куки Икеда, как ожидается, финишируют в тройке лучших подряд.

Среди новых видов спорта, которые будут добавлены в программу Олимпийских игр в Токио, японские фанаты должны обратить внимание на скейтборд для получения отличных результатов: Сакура Ёсудзуми выиграла золото в парке, а Ури Нисимура – победу на улице. Японские альпинисты в спорте и карате также должны быть награждены множеством медалей.

Гилф сказал, что из-за пандемии коронавируса предсказать Токийские игры было сложнее, чем любые предыдущие Олимпийские игры.

Он сослался на отсутствие данных за 17 месяцев, прошедших с момента объявления отсрочки, как особую проблему, но также тот факт, что спортсмены на год старше, означал, что они могли перейти на свои предварительные соревнования или прекратить их.

«Неизвестное влияние пандемии на тренировку и подготовленность, влияние меньшего числа зрителей на стадионах или их отсутствия и разница в том, как на этот раз проводятся Олимпийские игры, – сказал Глив, – усложняют выбор результатов. “