Аналитики считают, что Путин может вторгнуться в Украину в районе Донбасса

В качестве двух зловещих признаков того, что Владимир Путин может готовиться к вторжению в Украину, президент России в пятницу подписал указ. Связь Российские военные резервисты активно тренируются, а прокремлевские командиры в двух сепаратистских «оккупированных Россией» регионах на востоке Украины приказали мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 55 лет для борьбы со своими украинскими коллегами.

Украинский Донбасс, который контролирует две контролируемые Россией области — Донецкую и Луганскую — стал местом интенсивных бомбардировок, а также взрывов газопроводов и заминированного автомобиля в пятницу. Женщинам, детям и пожилым людям, находившимся в этом районе, было приказано эвакуироваться в Россию. Поддерживаемые Кремлем лидеры сепаратистов в Донбассе сомнительно утверждают, что украинские военные несут ответственность за открытые боевые действия, в то время как Соединенные Штаты считают, что это так называемые операции под ложным флагом, проводимые самими сепаратистами, которые Россия может использовать для активного оправдания вторжения на восток Украины.

Бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов, ныне оппозиционный политик, проживающий в Брюсселе, считает Восточную Украину ключом к путинской стратегии.

«Я думаю, что конечная цель Путина или одна из его конечных целей — официально разместить российский флаг на оккупированных территориях Донбасса», — сказал он Yahoo News. «Это будет относительно недорогая операция и будет представлена ​​как еще одна геополитическая победа».

В отличие от многих других аналитиков, Милов считает, что Путин не может выйти за пределы Донбасса. «Чтобы оккупировать большую часть территории Украины, включая такие крупные города, как Киев, Путину потребуется от 300 до 400 тысяч солдат, полностью готовых к бою», — сказал он. «У России нет такой суммы».

Ян Бонд, бывший британский дипломат в России и нынешний директор по внешней политике аналитического центра Центр европейских реформ, заявил Yahoo News, что если целью Путина будет захват Донецка и Луганска, это «нанесет большой ущерб украинской экономике, потому что у них там много тяжелой промышленности». Но, учитывая влияние России в регионе, ограничение завоевания этих территорий Донбассом было бы «достаточно утешительным призом», сказал Бонд, который может «не оправдать влияние западных санкций на российскую экономику».

История продолжается

Карта Украины, включая подконтрольные России районы Донбасса. (новости Yahoo)

Продолжая эскалацию напряженности, российские военные в субботу провели учения для своего стратегического ядерного арсенала в различных частях России и в Черном море. Тем временем продолжались бомбардировки на Донбассе, где многие члены партии президента Украины Владимира Зеленского и глава парламентского Комитета национальной безопасности были вынуждены укрыться в убежищах, сообщил украинец. СМИ.

Как и пророссийские сепаратисты, Путин голословен Обвиняемый Украинцы на Донбассе устроили геноцид в восточной части страны. Военный аналитик Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям сказал, что Путин, вероятно, попытается использовать это как предлог для вторжения в регион.

«Я буду внимательно следить за этим», — сказал Гризель Yahoo News. Думаю, русские попытаются спровоцировать эскалацию.

Аналитик из Брюсселя Роланд Фройденштейн, вице-президент исследовательской фирмы GLOBSEC, с растущей тревогой наблюдает за разделенным Донбассом в Украине, местом поддерживаемой Москвой прокси-войны, в результате которой за восемь лет погибло 14 000 человек, как возможным местом для нашествие русских. Фрейденштейн указывает на такие признаки, как прошедшее во вторник голосование в Государственной Думе, российском парламенте, которое призвало Путина признать Донецк и Луганск независимыми от Украины, а также на «усиление пропаганды геноцида со стороны россиян, говорящих, что украинская армия атакует Россию — говорят мирные жители. в Донбассе».

Но поскольку мир ждет, что Путин сделает дальше, некоторые аналитики считают, что Россия может быть недовольна ограничением своего военного наступления на Донбасс.

Хотя Бонд подчеркивал, что он «не военный», он сказал, что изучает возможность нападения на Киев. Он добавил, что Россия может «высадить морской десант вдоль побережья Черного моря в районе Одессы» и таким образом «фактически отрезать Украину от моря». Города на берегу Черного моря, где более 30 российских военных кораблей ведут боевые действия упражнения На прошлой неделе другие аналитики также считали его слабым.

Гражданские лица из Донецка и Луганска, Донбасс, в лагере после эвакуации в Ростов, Россия, 19 февраля 2022 г. (Федор Ларин/Агентство Анадолу через Getty Images)

Андрей Клименко, военный аналитик Украинского Черноморского института стратегических исследований, сказал Yahoo News через переводчика, что он также рассматривает Одессу как потенциальную цель. Он видит в этом возможное место для операции под псевдофлагом, которая «отвлечет» от того, что он считает возможными первыми шагами путинского наступления: провозглашение независимости оккупированных Донецкой и Луганской областей и захват большей территории с помощью десантные силы на Донбассе и Азовском море, включая, возможно, украинский портовый город Мариуполь, который необходим для украинской морской торговли.

Роберт, европейский военный эксперт и эксперт по кибербезопасности, специализирующийся на России, попросивший не упоминать его настоящее имя в этой статье, также считает Черное море зоной повышенного риска. «Идея танков, катящихся по Украине, для меня немного напоминает фильмы о Второй мировой войне», — сказал мне Yahoo News. «Сейчас все может выглядеть совсем по-другому — с атакой со стороны Черного моря, пытающейся захватить Мариуполь».

Как и другие, в том числе Бонд и Гризель, Роберт рассматривает Харьков, город на северо-востоке Украины с населением 1,4 миллиона человек, расположенный в 22 милях от границы с Россией, как еще один потенциальный объект для вторжения. Он заявил, что если Россия захватит город, который является центром промышленности, науки и техники, «это будет сильным ударом по Украине». Как и Гризель, российских хакеров подозревают в заговоре с целью спровоцировать там антиукраинские протесты или ложные операции, что дает России повод для вторжения.

С другой стороны, Ян Бонд из Центра европейских реформ отмечает, что Путин может использовать дипломатическое давление со стороны Франции и Германии, которые помогли разработать спорное соглашение о прекращении огня, называемое Минским протоколом, которое Украина и Россия интерпретируют по-разному, чтобы попытаться свести украинцев с ума. . , когда все доклады спокойны и готовы воевать с Россией.

«Если я Путин, я хочу, чтобы люди паниковали и думали, что нет смысла бороться, потому что они споткнутся». Путин сказал: «Следующие несколько дней он может использовать, чтобы усилить дипломатическое давление, заставить французов и немцев сказать Зеленки: «Вы не получите никакой помощи от НАТО, вам нужно точно так же выполнять Минские соглашения». » Россия хочет, чтобы это сбылось».

Бонд добавил: «Я уверен, что Путин предпочел бы достичь своих целей, не вступая в войну. Но для этого ему пришлось бы повысить уровень угрозы до такой степени, что оппозиция сдастся без необходимости сражаться».

Боец Донецкого народного ополчения, дислоцированный в поселке Старомыкиловка к западу от Донецка. (Валентин Спринкак/ТАСС через Getty Images)

Бывший аналитик НАТО Эдвард Хантер Кристи, а ныне старший научный сотрудник Финского института международных отношений, считает, что на данном этапе Западу следует воздержаться от разговоров о дипломатии. «Возможно, западным странам действительно стоит начать вводить санкции», — сказал он Yahoo News.

Зеленский соглашается. Президент Украины сказал: «Нам не нужны ваши санкции после того, как будут бомбежки и после того, как нашу страну расстреляют, или после того, как у нас не будет границ, или после того, как у нас не будет экономики». Рассказывать CNN в субботу. «Зачем тогда нужны эти санкции?»

Кристи сказал, что ожидание того, что Путин объявит о своем следующем шаге, пойдет только на пользу России.

«Гораздо лучше дать понять Российской Федерации, что мы не верим ничему, что они говорят, мы не хотим иметь с ними дело, мы отменим многие проекты, мы не будем начинать с ними новые бизнес-проекты, мы намеренно максимально сократить экономические обмены с ними. Мы должны сократить дипломатические обмены, — сказал Кристи. — Вступать с ними в дипломатические переговоры — пустая трата времени».