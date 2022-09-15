Аналитик заявил, что отношения между Ираном и Китаем могут укрепиться, если санкции будут сняты

Ирану необходимо будет снять санкции, если он надеется укрепить экономические связи с Китаем, а это может быть достигнуто только при успешной ядерной сделке, сказал CNBC один аналитик.

Иран, у которого есть деловые отношения с Китаем, в настоящее время сталкивается с множеством США, опустошивших его экономику.

Ожидается, что в четверг президент Ирана Эбрагим Раиси встретится с председателем Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в Узбекистане.

Это происходит в то время, когда Исламская Республика готовится присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, группе безопасности, состоящей из России, Китая, Индии, Пакистана и четырех стран Центральной Азии.

В настоящее время Иран имеет статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества, но намерен стать полноправным членом на предстоящем саммите в Самарканде, Узбекистан.