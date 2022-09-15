Аналитик заявил, что отношения между Ираном и Китаем могут укрепиться, если санкции будут сняты

Ирану необходимо будет снять санкции, если он надеется укрепить экономические связи с Китаем, а это может быть достигнуто только при успешной ядерной сделке, сказал CNBC один аналитик.
Иран, у которого есть деловые отношения с Китаем, в настоящее время сталкивается с множеством США, опустошивших его экономику.
Ожидается, что в четверг президент Ирана Эбрагим Раиси встретится с председателем Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в Узбекистане.
Это происходит в то время, когда Исламская Республика готовится присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, группе безопасности, состоящей из России, Китая, Индии, Пакистана и четырех стран Центральной Азии.
В настоящее время Иран имеет статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества, но намерен стать полноправным членом на предстоящем саммите в Самарканде, Узбекистан.
Для того, чтобы эти отношения развивались, вам необходимо снять санкции, потому что многие компании… не хотят рисковать санкциями.
Али Аль Ахмади
Женевский центр политики безопасности
Али Ахмади, исполнительный научный сотрудник Женевского центра политики безопасности, заявил CNBC во вторник, что заявка Ирана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества не обязательно означает, что у Тегерана будут ровные экономические отношения с Китаем.
«Это не будет означать, что Иран не нуждается в ослаблении санкций», — сказал Ахмади. «Иран продает немного нефти Китаю… но их отношения очень однобоки».
Президент Ирана Эбрагим Раиси выступает на пресс-конференции в Тегеране 29 августа 2022 года. Али Ахмади из Женевского центра политики безопасности заявил, что Ирану необходимо ослабление санкций в связи с успешной иранской сделкой, чтобы укрепить свои отношения с Китаем. Это произошло в связи с тем, что президент Ирана Эбрагим Раиси, как ожидается, встретится со своими китайскими и российскими коллегами в Узбекистане в четверг.
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В середине 2018 года Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, официально именуемой Совместный всеобъемлющий план действий СВПД.
С тех пор Вашингтон ввел санкции против Ирана, которые разрушили его экономику. Санкции США распространяются на компании, ведущие бизнес с Ираном, и налагают запрет на весь импорт, поступающий из Ирана, среди других видов запретов.
«Чтобы эти отношения развивались, вам необходимо ослабить санкции, потому что многие компании, даже государственные компании в Китае… не хотят рисковать санкциями», — сказал Ахмади.
ранее в этом месяце, США ввели санкции против китайских компаний что помогло продать иранскую нефть.
Санкции могут как сдерживать, так и мотивировать
Джавад Салехи-Исфахани, профессор экономики Технологического института Вирджинии, заявил CNBC, что санкции США заставят китайские компании дважды подумать, прежде чем вести бизнес с Ираном, особенно если эти компании сильно зависят от Запада.
«Китайские производители сильно зависят от экспорта на Запад, и они должны соблюдать односторонние санкции США, сколько бы они ни убеждали своих иранских коллег в том, что считают их несправедливыми», — сказал Эсфахани.
Тем не менее, Бехнам Талеблу, старший научный сотрудник Фонда защиты демократии, сказал, что санкции могут принести пользу наиболее терпимым к риску потребителям.
Непримененные или спорадические нефтяные санкции могут быть введены возможности для рискованных торговцев, в то время как контрабандисты могут найти инновационные способы получения дохода, по словам Талеблоу.
Отношения Ирана с Китаем
Иран в последнее время начал активно поворачиваться на восток. Перед выходом Соединенных Штатов из ядерной сделки в 2018 году верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что одним из главных приоритетов его внешней политики является Я предпочитаю Восток Западу. «
В прошлом месяце бывший советник администрации Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил CNBC, что отмена санкций в отношении Ирана может подтолкнуть Исламское государство к установлению более тесных связей как с Китаем, так и с Россией.
Болтон сказал, что если Иран будет освобожден от международных санкций, он станет богаче и сильнее, что сделает его «лучшим партнером для России».
«На Ближнем Востоке, где [Russia and China] У них пересекающиеся интересы, и их предпочтительным партнером является Иран. Так что это своего рода треугольная договоренность, которая, я думаю, имеет глобальные разветвления», — сказал Болтон.
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