Президент России Владимир Путин добивается «смены режима» и, вероятно, пойдет дальше и вторгнется в остальную часть Украины, по словам бывшего директора по России в Совете национальной безопасности.

«Я думаю, что учитывая размер силы, дискурс, который мы слышали об Украине в целом и ее стране, я думаю, вы с ней встретитесь [Putin] Об этом сообщил Джеффри Эдмондс в программе Squawk Box Asia на канале CNBC.

Путин приказал ввести войска Два промосковских региона на востоке Украины в понедельник После он заявил, что официально признает независимость сепаратистских регионов.

Быстро отреагировав на вторжение, Соединенные Штаты и Великобритания во вторник объявили о новых санкциях, направленных против российских финансовых учреждений, физических лиц и суверенного долга. Президент Джо Байден назвал действия России представляют собой начало «вторжения» Украине США могут угрожать дальнейшими санкциями.

Эдмундс сказал, что Путин, скорее всего, отправится «в столицу», имея в виду Киев, столицу Украины.

«То, что вы видите сейчас, — это много ложных сообщений. Эти обвинения… [that] Эдмундс добавил, что народы Востока должны противостоять натиску украинских атак, что не соответствует действительности».

Российские государственные СМИ ранее заявленный Украинские правительственные силы нанесли бомбовые удары по поддерживаемым Москвой повстанцам на востоке.