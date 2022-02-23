Президент России Владимир Путин добивается «смены режима» и, вероятно, пойдет дальше и вторгнется в остальную часть Украины, по словам бывшего директора по России в Совете национальной безопасности.
«Я думаю, что учитывая размер силы, дискурс, который мы слышали об Украине в целом и ее стране, я думаю, вы с ней встретитесь [Putin] Об этом сообщил Джеффри Эдмондс в программе Squawk Box Asia на канале CNBC.
Путин приказал ввести войска Два промосковских региона на востоке Украины в понедельник После он заявил, что официально признает независимость сепаратистских регионов.
Быстро отреагировав на вторжение, Соединенные Штаты и Великобритания во вторник объявили о новых санкциях, направленных против российских финансовых учреждений, физических лиц и суверенного долга. Президент Джо Байден назвал действия России представляют собой начало «вторжения» Украине США могут угрожать дальнейшими санкциями.
Эдмундс сказал, что Путин, скорее всего, отправится «в столицу», имея в виду Киев, столицу Украины.
«То, что вы видите сейчас, — это много ложных сообщений. Эти обвинения… [that] Эдмундс добавил, что народы Востока должны противостоять натиску украинских атак, что не соответствует действительности».
Российские государственные СМИ ранее заявленный Украинские правительственные силы нанесли бомбовые удары по поддерживаемым Москвой повстанцам на востоке.
Соединенные Штаты ранее предупреждали, что Москва может использовать ложные утверждения о конфликте в качестве предлога для вторжения в Украину.
«Это предлог, который он пытается создать, чтобы, когда он на самом деле вторгнется в остальную часть Украины, именно поэтому он был внутри», — сказал Эдмондс, который в настоящее время является старшим аналитиком в CNA Corporation, исследовательской и аналитической фирме в области безопасности.
На вопрос, имел ли он в виду Добавлено изменение режима: «Мы».
Россия планирует новые теракты
Кремль теперь признает удерживаемые повстанцами районы Донецка и Луганска — районы, контролируемые российскими прокси с 2014 года.
Несмотря на более ранние заявления о выводе части войск, Российские войска стягивают дополнительные войска На границе с Украиной в последние дни. По оценкам США, Москва разместила вблизи Украины от 169 000 до 190 000 военнослужащих — по сравнению со 100 000 30 января.
Эдмундс сказал, что, учитывая большое наращивание военной мощи, Путину не имеет смысла удерживать сепаратистскую территорию.
«Он владеет этими землями с 2014 года, поэтому просто перебросив туда больше войск, я не думаю, что он получит то, что хочет», — сказал он.
Я думаю, что мы далеки от мира, чем были три дня назад, неделю назад, две недели назад.
Джонатан Кац
Немецкий фонд Маршалла США
Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть «все признаки» того, что Россия планирует крупномасштабное нападение на Украину.
«Мы видим, как все больше и больше войск выходит из лагерей в боевых порядках и готовых к атаке. Мы видим постоянные провокации на Донбассе и различные операции под ложным флагом, когда пытаются создать повод для нападения». Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции.После внеочередного заседания Комитета НАТО-Украина.
Донбасс относится к промышленному региону востока Украины, где расположены самопровозглашенные Донецкая и Луганская области.
По словам Эдмондса, основной причиной путинской агрессии против Украины является усиление значения безопасности России в Европе.
Он сказал, что хочет обеспечить активное участие Москвы в «любых решениях или общих структурах в Европе». Речь идет о «возвращении России на позиции, считающих себя лидером в Европе».
«горячая борьба»
городская полиция Энтони Блинкен во вторник отменил запланированную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.ссылаясь на постоянное перемещение войск Москвы в Украину.
Джонатан Кац, директор программы «Демократические инициативы» и старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла ООН, заявил, что санкции будут «суровыми» и окажут непосредственное влияние на российскую экономику, но это была «горячая борьба в течение восьми лет». . Состояния. Он имел в виду незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году.
«Мы переступили порог с речью Путина два дня назад, его готовностью пойти на Донбасс с российскими войсками», — сказал Кац CNBC. «Я думаю, что мы далеки от мира, чем были три дня назад, неделю назад, две недели назад», — добавил он.
«Горячий конфликт, холодная война — я думаю, они смешались в то, с чем, к сожалению, США, НАТО, Европейскому союзу и нашим партнерам придется иметь дело еще долго», — сказал он.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».