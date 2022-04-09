Аналитик: SpaceX — «крупнейший бенефициар» возможных санкций против российской космической отрасли

Эдисон Ю, аналитик по космическим технологиям в Deutsche Bank, присоединяется к Yahoo Finance Live, чтобы обсудить зависимость Европы от российской космической отрасли и то, как потенциальные санкции могут повлиять на SpaceX и другие космические компании.

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Джули Хайман: Все, о чем мы долго и подробно говорили о различных последствиях российского вторжения в Украину и санкций, введенных против России, касается товаров и различных отраслей. Давайте поговорим о влиянии на космическую отрасль, потому что это немаловажно. Сейчас к нам присоединяется Эдисон Ю.

Он аналитик космических технологий в Deutsche Bank, и он только что опубликовал заметку на эту тему. Эдисон, прежде чем мы спросим, ​​что происходит сейчас, давайте сделаем шаг назад и установим сцену — какую роль Россия играет в космической отрасли?

Эдисон Ю: Спасибо, что пригласили меня. И это на самом деле очень большая роль. Я бы сказал, что это немного похоже на энергию. Европейцы, в частности, европейский космический аппарат, в значительной степени полагаются на российские ракеты и российские ракетные технологии. Если вы посмотрите, например, на OneWeb, конкурента Starlink, то обнаружите, что все его запуски происходили на ракетах «Союз».

Ракета «Союз» является, по сути, основой большинства европейских запусков. И если вы вычтите это из уравнения, у них не будет никаких реальных альтернатив в следующем году, кроме SpaceX. И часть нашего анализа в основном указывает на то, что наибольшим бенефициаром любого исключения или санкций в отношении ракет является SpaceX с Falcon 9 и, в меньшей степени, возможно, Falcon Heavy.

Брайан Сьюзи: Эддисон, что означает это неспокойное время для тех компаний, которые пытались начать свой бизнес в области освоения космоса?

Эдисон Ю: Ага. Итак, с точки зрения воздействия на новое пространство, о прямых негативных последствиях говорить особо нечего. Причина в том, что США, в частности, уже многое отделили от России. Если подумать 20 или 30 лет назад, ракетные двигатели очень зависели. Если посмотреть, например, на совместное предприятие Boeing Lockheed ULA, то они используют ракетные двигатели очень давно, пока совсем недавно полностью не избавились от зависимости от следующего поколения машин.

История продолжается

Так что для традиционной аэрокосмической промышленности в США, по сути, это всего лишь способ поэтапного отказа от этого. Что касается нового пространства, то оно полностью собственной разработки и не сильно сертифицировано — я имею в виду, что есть некоторые исключения, но, скажем, ракетную лабораторию это не коснется. Кто-то вроде Axiom Space может делать что-то с космической инфраструктурой, которая не пострадала. Это фундаментальное наследие, как я уже сказал, космического аппарата, а также, очевидно, в значительной степени, как я упоминал ранее, Европейского космического агентства.

Джули Хайман: Давайте поговорим и о Международной космической станции. Я думаю, что сейчас на Международной космической станции находится семь астронавтов. Это совместный проект США и России. Так что же с ним происходит — что происходит с теми людьми, которые там?

Эдисон Ю: Ага. Так что это очень сложная тема. Я думаю, что есть люди, которые, возможно, целыми днями спорили о том, что именно могло произойти. Мой базовый вариант заключается в том, что вы не увидите, как русские пойдут туда, возьмут кусок и попытаются что-то с этим сделать. Это очень взаимосвязано.

За эти годы мы так активно сотрудничали, что просто так уйти не имеет смысла. В конечном итоге прогресс будет продолжаться. Но вмешательство России, вероятно, будет становиться все меньше и меньше. И как именно это проявится, скорее всего, будет серия реформ с участием SpaceX с участием некоторых других коммерческих партнеров. Мне кажется, что Россия, вероятно, будет более тесно сотрудничать с Китаем над их новой космической станцией, которую они строят в данный момент.

Брайан Сьюзи: Многие эксперты Эдисона считают, что эта позиция подчеркивает, насколько далеко Соединенные Штаты находятся в космосе. Учитывая, как обстоят дела, ожидаете ли вы, что американские компании и правительство США будут больше тратить на космос только для того, чтобы догнать некоторых конкурентов?

Эдисон Ю: Ага. Так что, на самом деле, я действительно хотел бы принять другую крайность. Я не думаю, что США обязательно опоздали. Если посмотреть на всю американскую космическую отрасль — государственный частный сектор вместе взятый, — я думаю, что она в целом опережает самые последние, я бы сказал, усилия, исходящие из России. Мы переживаем этот переход, и Европа, в частности, — как вы упомянули, много энергии, поскольку они переходят на технологии следующего поколения, точно так же, как отрасль переходит на устойчивую энергетику.

Но есть этот пробел. И российские ракеты более-менее восполняют этот пробел. Если у вас нет этой сущности, чтобы заполнить ее, произойдет некоторая суматоха. Так что я думаю, в частности, если вы посмотрите на SpaceX, вы посмотрите на Rocket Lab, эти компании, они действительно очень продвинуты в ракетных технологиях.

Взгляните на SpaceX, планирующую 52 запуска в этом году, Rocket Lab с интервалом в три недели запускает несколько своих электронных ракет. Разумеется, вся машина движется вперед и очень быстро. Просто эффект закрытия разрыва может быть очень существенным из-за этого сдвига, в котором мы находимся.

Джули Хайман: Эдисон, наконец, я хотел бы спросить — компании, о которых вы говорите, являются ли они хорошими инвестициями для инвесторов прямо сейчас? Я имею в виду, очевидно, что люди не могут купить SpaceX напрямую. Но как насчет публичных компаний?

Эдисон Ю: Абсолютно да. Так что наш лучший выбор по-прежнему Rocket Lab. Я думаю, что важно помнить, что в ближайшем будущем будет большая волатильность — по геополитическим причинам, которые, я уверен, все видели. Но если вы посмотрите на долгосрочные последствия такой компании, как Rocket Lab, из-за меньшей зависимости от российских ракет, это дает ей гораздо больше шансов использовать свою следующую ракету, Neutron, для гораздо большего количества миссий раньше, чем позже, предпочтительно.

Так что я думаю, что долгосрочный эффект на самом деле очень положительный для Rocket Lab. Но в ближайшее время будет много динамики рынка. Будет много вопросов о том, как быстро мы сможем осуществить этот переход. Но конец игры в том, что их ракеты будут больше летать и будут иметь более важное стратегическое значение.

Джули Хайман: Очень интересный материал, Эдисон. Большое тебе спасибо. Аналитик по аэрокосмическим технологиям Дойче Банка, Эдисон У. мы ценим это.