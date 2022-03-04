«Анастасия» была удалена с Disney+ в знак протеста против вторжения в Украину?

В первые дни после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года десятки организаций объявили, что в той или иной форме прекратили вести дела с Россией. Например, на конкурсе песни «Евровидение» было сказано, что российским певцам будет запрещено участвовать в конкурсе 2022 г. Поэтому, когда пользователи Disney+ заметили, что «Анастасия», выпуск 1997 года Fox Animation Studios в России в 1920-х годах, больше не существовал в потоковом сервисе, многие предположили, что фильм был удален в знак протеста:

Хотя Анастасию действительно удалили из потокового сервиса Disney в феврале 2022 года, это произошло не из-за нападения России на Украину. Этот фильм был удален по договорным причинам, так как вместо этого он должен был быть доступен на канале Starz.

WhatsOnDisneyPlus.com одним из первых сообщил об отсутствии Анастасии на их службе. В их отчете говорится, что «это удаление из Disney+ не имеет ничего общего с текущим кризисом, связанным с Украиной и Россией».

С началом нового месяца Disney часто приходится удалять некоторый контент из Disney+ в США из-за ранее существовавших контрактов еще до того, как Disney+ был создан. К сожалению, классический анимационный фильм 20th Century Studios «Анастасия» был удален из Disney+ в США. Однако фильм по-прежнему доступен на Disney+ в других странах. Это удаление Disney+ не имеет никакого отношения к нынешнему кризису с участием Украины и России. Песня Анастасии будет доступна на Starz с 18 марта.

Дисней уже объявил о некоторых своих «санкциях» против России в дни, последовавшие за вторжением страны в Украину. Disney заявила, что снимет все свои театральные постановки в России, в том числе грядущий фильм «Краснеет». То Об этом говорится в сообщении компании: «В связи с неспровоцированным вторжением в Украину и трагическим гуманитарным кризисом мы временно приостанавливаем выпуск театральных фильмов в России, в том числе грядущего фильма Pixar «Краснеет».

Дисней не упомянул слово «Анастасия» или какие-либо изменения в потоковом сервисе, делая это объявление.

Хотя песню «Анастасия» не убрали с Disney+ в знак протеста против Путина, эти слухи не выходили за рамки возможного. EA Games, например, объявила, что Российские команды исключены из FIFA 22. Подробнее о некоторых неправительственных «санкциях», наложенных на Россию, можно прочитать здесь.