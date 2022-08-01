Анатолий Чубайс: Сообщается, что бывший высокопоставленный российский чиновник госпитализирован

Собчак рассказала, что разговаривала с женой Чубайса, которая сказала, что ее муж находится в «тяжелом состоянии. Внезапно ему стало плохо, он перестал чувствовать руки и ноги».
Она прямо процитировала Чубиса, который сказал о своем состоянии: «Меня госпитализировали в европейскую клинику с диагнозом синдром Гийена-Барре. Мое состояние средней тяжести и стабильное».
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, синдром Гийена-Барре — это редкое заболевание, при котором иммунная система повреждает нервы организма.
Чубайс не ответил на запрос CNN о комментарии, и непонятно, где он сейчас находится в Европе.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что у Кремля нет подробностей о том, что случилось с Чубисом, но сказал, что это «печальные новости».
В марте Чубайс ушел с поста спецпредставителя Кремля по экологии. Агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом, сообщило, что он покинул страну из-за войны на Украине. Чубайс тогда не ответил на запрос CNN о комментариях. В марте Кремль подтвердил, что Чубайс ушел с работы. ТАСС сообщил, что Чубайс работает в сфере экологии с 4 декабря 2020 года.
Он стал известен как министр финансов Борис Ельцин в 1990-х годах. В первые дни прихода Путина к власти Чубайс считался оппонентом нынешнего президента. Путин заявил в серии интервью в 1999 году, что Чубайс отказался от должности в Кремле, которую ему первоначально предложили.
В последние годы Чубайс продолжал выступать за экономические реформы и был одним из немногих оставшихся либералов, связанных с российским правительством.
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