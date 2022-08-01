Анатолий Чубайс: Сообщается, что бывший высокопоставленный российский чиновник госпитализирован

Собчак рассказала, что разговаривала с женой Чубайса, которая сказала, что ее муж находится в «тяжелом состоянии. Внезапно ему стало плохо, он перестал чувствовать руки и ноги».

Собчак — дочь покойного Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга и политического наставника президента России Владимира Путина, — была кандидатом в президенты России в 2018 году и в последние годы критиковала Путина, в том числе за российское вторжение. Украина.

Она прямо процитировала Чубиса, который сказал о своем состоянии: «Меня госпитализировали в европейскую клинику с диагнозом синдром Гийена-Барре. Мое состояние средней тяжести и стабильное».

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, синдром Гийена-Барре — это редкое заболевание, при котором иммунная система повреждает нервы организма.