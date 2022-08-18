АНБ Аджит Доваль и его российский коллега обсудили сотрудничество в сфере безопасности в Москве

Советник по национальной безопасности Аджит Дюваль встретился в среду со своим российским коллегой Николаем Патрушевым в Москве и обсудил широкий круг двусторонних и международных вопросов.

В заявлении посольства России говорится, что переговоры касались сотрудничества в сфере безопасности, а также текущих проблем в регионе.

«17 августа в Москве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Довалем», — говорится в сообщении посольства России в Индии в Twitter.

«Был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня», — отметили в посольстве.

Россиянин сообщил, что стороны договорились о продолжении диалога между советами безопасности двух стран. «Стороны договорились продолжить диалог между советами безопасности двух стран, подчеркнув поступательное развитие особого и уважаемого российско-индийского стратегического партнерства», — говорится в сообщении посольства.

Визит проходит в то время, когда Индия продолжает взаимодействие с Россией по ряду вопросов, включая энергетическую безопасность Индии в условиях конфликта на Украине.

Недавно американские СМИ сообщили, что в июне Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым по величине поставщиком сырой нефти в Индию. Нью-Дели подтвердил, что импорт нефти из Москвы будет зависеть от его потребностей в энергетической безопасности.

Во вторник министр иностранных дел С. Джайшанкар выступил в защиту импорта Индией сырой нефти из России, назвав ее «лучшей сделкой» для страны.

Обращаясь к индийской общине в Бангкоке, Джайшанкар обсудил скачок цен на энергоносители во всем мире из-за российско-украинской войны и сказал: «Мы очень открыто и честно заявляли о наших интересах. У меня есть страна, где доход на душу населения находится в США. долларов в 2000 году, это не те люди, которые могут позволить себе цены на энергоносители. Мой моральный долг — обеспечить лучшую сделку».

Объясняя необоснованно высокие цены на нефть и газ во всем мире, министр иностранных дел заявил, что Европа покупает больше нефти у ближневосточных стран, которые были традиционными поставщиками Азии, однако сейчас она перенаправлена ​​в Европу.

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