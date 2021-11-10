Во вторник Fox News сообщила, что советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан был процитирован как одно из обвинений, полученных специальным советником Джоном Даремом в ходе расследования истоков российского расследования в отношении бывшего президента Дональда Трампа.

Это разоблачение, перекликающееся с сентябрьским выпуском обозревателя Post Пола Сперри, сразу же вызвало вопросы о будущем Салливана в Белом доме.

Имя Салливана не называется, однако Фокс процитировал два «хорошо подготовленных источника». Он назвал себя «советником по внешней политике», упомянутым в обвинительном заключении против бывшего юриста Национального комитета Демократической партии Майкла Сассмана.

Это событие указывает на то, что Дарем обратился ко всем, кто был непосредственно связан с менеджментом Фидена.

В обвинительном заключении Сашмана описывается, как неназванный адвокат кампании Клинтона обменивался электронными письмами с неназванным репортером по поводу «утверждений, которыми Сассман недавно поделился с менеджером кампании Клинтона, директором по связям с общественностью и советником по внешней политике по поводу обвинений в Банке России-1».

Салливан считается «советником по внешней политике», упомянутым в обвинениях, выдвинутых против адвоката Майкла Сассмана. Перкинс Кой

Fox News сообщает, что нет никаких указаний на то, что Салливан станет целью расследования Дарема о причинах расследования ФБР подозрительных связей между Россией и кампанией Трампа 2016 года.

В абзаце Sperry’s Post приводятся доказательства, которые опознали Салливана как неназванного советника Клинтона по внешней политике и что он, возможно, дал ложные показания во время закрытых слушаний в Конгрессе в декабре 2017 года.

Представитель США Девин Нуньес (Республика Калифорния), высокопоставленный член следственной группы, взявшей показания Салливана, сказал:

«Если бы в розыгрыше был причастен Джейк Салливан, он бы дал полный, честный отчет о своей роли — но я не собираюсь дышать ради этого», — добавила Нуньес.

В то время Салливан, как сообщается, отрицал, что знал какие-либо конкретные подробности об антиисследовательских усилиях кампании или о том, работала ли юридическая фирма Суссмана над кампанией до октября того же года.

Во время конференции в Белом доме во вторник заместитель госсекретаря Карен Жан-Пьер спросила: «Есть ли здесь какие-либо расхождения?

Жан-Пьер сказал, что ему не было известно об отчете Fox News, который на тот момент еще не был опубликован, и отказался от дальнейших комментариев.

Жан-Пьера также спросили о весьма дискредитированном документе анти-Трамповского исследования, составленном бывшим британским шпионом Кристофером Стилом, один из источников которого — российский аналитик Игорь Танченко — был арестован на прошлой неделе в связи с расследованием в Дареме.

Специальный советник Джон Дарем расследует истоки российского совместного расследования в отношении бывшего президента Дональда Трампа. A. Министерства юстиции США

«Я отправляю вас в суд. Я не собираюсь комментировать это дальше », — сказал Жан-Пьер.

Суссманн не признал себя виновным в якобы лжи ФБР, скрывая тот факт, что Клинтон работал советником кампании, когда он информировал центральные банки о подозрительной электронной связи между российским Альфа-банком и организацией Трампа.

Ни офис Салливана, ни Министерство юстиции сразу же не направили запросы о комментариях.