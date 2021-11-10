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АНБ Байдена будущее Джека Салливана поставило под сомнение «роль» России в мистификации

10 ноября, 2021
Vsevolod Egorov

Во вторник Fox News сообщила, что советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан был процитирован как одно из обвинений, полученных специальным советником Джоном Даремом в ходе расследования истоков российского расследования в отношении бывшего президента Дональда Трампа.

Это разоблачение, перекликающееся с сентябрьским выпуском обозревателя Post Пола Сперри, сразу же вызвало вопросы о будущем Салливана в Белом доме.

Имя Салливана не называется, однако Фокс процитировал два «хорошо подготовленных источника». Он назвал себя «советником по внешней политике», упомянутым в обвинительном заключении против бывшего юриста Национального комитета Демократической партии Майкла Сассмана.

Это событие указывает на то, что Дарем обратился ко всем, кто был непосредственно связан с менеджментом Фидена.

В обвинительном заключении Сашмана описывается, как неназванный адвокат кампании Клинтона обменивался электронными письмами с неназванным репортером по поводу «утверждений, которыми Сассман недавно поделился с менеджером кампании Клинтона, директором по связям с общественностью и советником по внешней политике по поводу обвинений в Банке России-1».

Салливан считается «советником по внешней политике», упомянутым в обвинениях, выдвинутых против адвоката Майкла Сассмана.
Перкинс Кой

Fox News сообщает, что нет никаких указаний на то, что Салливан станет целью расследования Дарема о причинах расследования ФБР подозрительных связей между Россией и кампанией Трампа 2016 года.

В абзаце Sperry’s Post приводятся доказательства, которые опознали Салливана как неназванного советника Клинтона по внешней политике и что он, возможно, дал ложные показания во время закрытых слушаний в Конгрессе в декабре 2017 года.

Представитель США Девин Нуньес (Республика Калифорния), высокопоставленный член следственной группы, взявшей показания Салливана, сказал:

«Если бы в розыгрыше был причастен Джейк Салливан, он бы дал полный, честный отчет о своей роли — но я не собираюсь дышать ради этого», — добавила Нуньес.

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В то время Салливан, как сообщается, отрицал, что знал какие-либо конкретные подробности об антиисследовательских усилиях кампании или о том, работала ли юридическая фирма Суссмана над кампанией до октября того же года.

Во время конференции в Белом доме во вторник заместитель госсекретаря Карен Жан-Пьер спросила: «Есть ли здесь какие-либо расхождения?

Жан-Пьер сказал, что ему не было известно об отчете Fox News, который на тот момент еще не был опубликован, и отказался от дальнейших комментариев.

Жан-Пьера также спросили о весьма дискредитированном документе анти-Трамповского исследования, составленном бывшим британским шпионом Кристофером Стилом, один из источников которого — российский аналитик Игорь Танченко — был арестован на прошлой неделе в связи с расследованием в Дареме.

Специальный советник Джон Дарем расследует истоки российского совместного расследования в отношении бывшего президента Дональда Трампа.
Специальный советник Джон Дарем расследует истоки российского совместного расследования в отношении бывшего президента Дональда Трампа.
A. Министерства юстиции США

«Я отправляю вас в суд. Я не собираюсь комментировать это дальше », — сказал Жан-Пьер.

Суссманн не признал себя виновным в якобы лжи ФБР, скрывая тот факт, что Клинтон работал советником кампании, когда он информировал центральные банки о подозрительной электронной связи между российским Альфа-банком и организацией Трампа.

Ни офис Салливана, ни Министерство юстиции сразу же не направили запросы о комментариях.

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