Ангара-1.2 выполнила свой первый полет

Новая версия ракеты «Ангара» была запущена с Плесецка 29 апреля 2022 года для проверки способности российской армии и Роскосмоса к орбитальной доставке легких грузов.

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Краткий обзор первой миссии Ангара-1.2:

После 25 лет разработки ракета «Ангара-1.2» наконец достигла стартовой площадки на площадке 35 в Плесецке в апреле 2022 года. месяц.

Минобороны не сообщило подробностей пусковой кампании, но 22 апреля 2022 года российские власти неоднократно предупреждали воздушное и морское сообщение, отмечая пуски над Баренцевым морем в период с 26 по 27 апреля. Сухопутная трасса, начинающаяся из Плесецка и ведущая на северо-запад после пересечения Северного Ледовитого океана к востоку от Мурманска. Такая траектория позволяла подняться на околополюсную орбиту, которая должна была стать основным пунктом назначения ракеты «Ангара-1.2».

Заявленные зоны сброса могут использоваться ускорителем первой ступени УРМ-1 и частями планирующего модуля полезной нагрузки.

Два других предупреждения в Тихом океане, к юго-западу от Косты в Калифорнии, по-видимому, удерживают места ударов для большего количества осколков. Одну из них можно было использовать на второй ступени «Ангары-1.2» для завершения ее горения, когда она почти достигла орбитальной скорости. Вторая зона может быть использована для вывода с орбиты сборочной единицы ракеты АМ (действующей в качестве третьей ступени) после того, как она сбросит свою полезную нагрузку и совершит два оборота вокруг Земли.

Помимо этих предупреждений, не было никакой официальной информации о времени запуска или характере миссии до фактического взлета.

Несколько неожиданно, что 26 и 27 апреля в два пункта в Баренцевом море были отправлены дополнительные предупреждения, указывающие на то, что дополнительные воздушные и морские пуски совпали с ожидаемым первым полетом Ангары-1.2. Неясно, были ли эти полеты связаны с миссией «Ангара-1.2», или же российские военные планировали в то же время какие-то посторонние действия.

К 23 апреля предупреждения для Тихого океана были обновлены, в результате чего дата запуска была перенесена на период с 1 по 7 мая 2022 года. Еще один набор предупреждений был выпущен 25 апреля, на этот раз запуск запланирован на период с 28 апреля по 7 мая 2022 года.

Судя по наклейке на РИА Новости Космонавитеки Веб-форум, запуск запланирован на 28 апреля 2022 года в 22:55:22 по московскому времени (15:55 по восточному времени). Однако вскоре после запланированного времени запуска в неофициальных сообщениях говорилось, что взлет отложен на 24 часа.

На этот раз все прошло по плану и машина взлетела 29 апреля 2022 года в 22:55:22.612 по московскому времени. Многие наблюдатели в окрестностях Плесецка и в Архангельской области видели ракету в ночном небе, в том числе и отделение первой ступени.

Примерно через полчаса после пуска Минобороны России подтвердило, что пуск прошел по плану и что слежение за ракетой наземными средствами Главного испытательного центра имени Титова (ВКС) ВКС России началось в 22:58 мск.

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