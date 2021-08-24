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Ангар является частью международной группы, спонсируемой NSF, которая изучает Арктику.

24 августа, 2021
Marfa Fedoroa

Фотография Питера Ангара

Петр Унгар (в центре) на Ямале, север России.

Фейетвилл, штат Арканзас. Питер Ангар, заслуженный профессор антропологии Университета Арканзаса, и несколько коллег, занимающихся Арктикой, получили грант в размере 3 миллионов долларов от Национального научного фонда для изучения воздействия изменения климата, глобализации и развития инфраструктуры на все более нестабильный регион.

один из 10 больших идей для NSFВ рамках навигации по Новой Арктике будут рассмотрены взаимодействия между социальными системами, природной средой и антропогенной средой в арктических биоклиматических субрегионах Ямала, региона на севере России, который служит маломасштабной и управляемой исследовательской моделью для Арктики в целом. .

Цель проекта – понять, как природная, социальная и искусственная среда региона реагирует на давление, вызванное изменением климата, глобализацией и развитием инфраструктуры. Конкретные проекты по изучению воздействия высоких растений на животных и оленеводов; изменение влияния снежной массы на трофические сети и динамику населения животных; влияние антропогенной среды на систему оленеводства, включая взаимодействие между промышленными рабочими и коренными народами; и управление оленеводством, включая то, как социальные институты и рынки оленеводческой продукции влияют на устойчивость общин, традиции и обычаи коренных народов, а также на ландшафтную структуру.

Получив 634 000 долларов из общей суммы гранта в 3 миллиона долларов, Ангар возглавит команду экосистемы / экосистемы в рамках более крупного проекта. Их экологические полевые исследования будут сосредоточены на песцах, грызунах, северных оленях и фенологии растений.

Валерий Иванов, профессор гражданской и экологической инженерии в Мичиганском университете, является главным исследователем проекта и возглавит группу абиотиков. Джон Зекер, заведующий кафедрой и профессор антропологии Государственного университета Бойсе, возглавит антропологические исследования. Александр Соколов, директор Ямальской арктической исследовательской станции, является ведущим российским партнером.

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Ранее в этом году Ангар и несколько коллег опубликовали результаты в полярная биология А также Биология млекопитающих Отмечая, что рацион песцов и среды обитания различных видов грызунов, определяемый состоянием их зубов, показывает, как изменение климатических условий и окружающей среды в Арктике влияет на обитающих там животных. Исследователи сравнили состояние зубов песцов и грызунов в пространстве и времени и обнаружили различия в моделях эрозии зубов, связанные с разнообразием предпочтительных пищевых продуктов и типов среды обитания.

Изучение воздействия изменения климатических условий в этом регионе помогает ученым понять влияние изменения климата на животных, которым грозит опасность, и может объяснить будущие реакции и адаптации, учитывая тенденцию к потеплению и оттаиванию в арктических регионах.

Сезонные сдвиги, таяние вечной мерзлоты и суровые погодные условия в Арктике оказали сильное влияние на мир природы и людей. Растения и животные меняют сезонные и частично совпадающие закономерности. Эти изменения оказали все большее давление на средства к существованию населения Арктики.

Другие факторы, такие как глобализация и растущее присутствие промышленных и городских центров, также влияют на арктическую тундру и средства к существованию коренных народов. Рассматривая влияние множества климатических, социальных и экономических факторов на функционирование все более индустриализированного региона, этот проект выделит процессы, которые представляют потенциальную угрозу благополучию арктических сообществ.

Этот проект включает награды Мичиганского университета; Канзасский государственный университет; Государственный университет Бойсе, Государственный университет Огайо; Корпорация технических исследований Джорджии; Университет Колорадо Колорадо-Спрингс. Колледж Макалестера в Сент-Поле, Миннесота; Университет Тромсё в Норвегии; Университет Лапландии в Финляндии; Университет Колорадо в Боулдере. Оксфордский университет в Англии Уральского отделения Российской академии наук; и НПО во Франции и Соединенном Королевстве.

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Ангар – директор Программы динамики окружающей среды в Университете Арканзаса.

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