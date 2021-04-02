Английский – это язык науки, но точность затруднена, если вы не носитель языка.



Иврит и английский в разных языковых семьях.Предоставлено: Гетти.

Английский – это универсальный язык науки, несмотря на всю его глубину, но большинство ученых мира говорят на нем как на втором языке. Мы берем на себя дополнительную функциональную задачу: мы не только должны овладеть нашей наукой, но также должны уметь писать в соответствии с профессиональными стандартами на иностранном языке, чтобы передавать эту науку.

Начинающие исследователи, не говорящие по-английски, значительно улучшат свои карьерные перспективы, найдя хорошего учителя языка и назначив его на важные должности. Это стоит каждой копейки, и каждый раз это полезно для обучения.

Я говорю на иврите на своем родном языке, который является частью семитской языковой семьи, наряду с арабским, который я выучил в школе. Английский язык принадлежит к индоевропейской семье, поэтому он радикально отличается, и мне это показалось более трудным. Перед тем, как поступить в бакалавриат по химии в 2002 году, мне было 27 лет, я уехал из Израиля, чтобы изучать английский язык в Великобритании; Она продолжила изучать английский, испанский, итальянский, французский и фундаментальные науки в Соединенных Штатах. Так что я извлек выгоду из того, что научился говорить на нескольких языках, а также плавал на иврите и английском.

Сейчас я работаю исследователем наноразмерных биотехнологий среднего возраста в университете Монаша в Мельбурне, и вот уже почти десять лет я называю Австралию своим домом. В моей исследовательской группе шесть человек, пятеро из них говорят на втором языке на английском языке. Высокотехнологичное письмо на английском языке имеет решающее значение для нашей науки. Наши темы включают клеточную биологию, материаловедение и химию, поэтому в любое время наш текст должен иметь смысл как для неспециалистов, так и для экспертов.

Под крышей

Для меня английский важен как международный язык по нескольким причинам: на первый взгляд, достаточно легко передать основные значения при ведении коммерции, бизнеса и туризма, на новостных сайтах и ​​в социальных сетях. В большинстве случаев не имеет значения, неправильно ли вы употребляете «the» или «-ing», или неправильно меняете порядок слов. Сливов и сливов почти нет; Нет лингвистического пола, нет тонов для различения слов, как это бывает в китайской (китайской) языковой семье; Формы множественного числа обычно просты; И хотя написание запутано, как только вы почувствуете типичные шаблоны, это не так уж и сложно.

Но когда значения сложные и технические, тонкость просто необходима. После этого английский язык становится монстром, с которым сложно бороться. Я знаю многих исследователей, которые достигли определенного уровня владения английским языком, затем плато. Но для меня написание научных работ строго на английском языке – это путешествие на всю жизнь, которое тесно связано с моими научными рассуждениями. Вот где наставник может иметь решающее значение.

Я впервые встретил своего наставника, когда его наняли, чтобы помочь одному из моих старших коллег сделать язык и стратегию подачи заявок на стипендию более конкурентоспособными. Позже это помогло мне улучшить мои заявки на гранты, а также текст некоторых ключевых статей, написанных моей группой в соавторстве. Он делает это либо путем совместного использования документа в Интернете с помощью программного обеспечения для демонстрации экрана во время чата в Skype (в том, что он называет «сеансами разговора / письма»), либо, что более традиционно, путем удаленного редактирования с использованием отслеживаемых изменений и добавления множества комментариев на полях.

В любом случае, его внимание всегда сосредоточено на мгновенном улучшении текста в руке и помощи мне в развитии моих навыков самостоятельного редактирования в долгосрочной перспективе. Мне было важно знать, как мы взаимодействуем друг с другом, чтобы получить от работы с ним максимум удовольствия.

Мне особенно нравятся его советы по упрощению грамматики, а также случаи, когда он выделяет строку и спрашивает, какие три слова мы можем отбросить. Ответ обычно такой, как если бы вы наблюдали, как падают кегли в боулинге.

Избегать смазки – это проблема

Австралийский поэт и телеведущий Клайв Джеймс описал английский язык как «большой и свободный». Я не могу не согласиться: словарный запас огромен, учитывая привычку англичан свободно заимствовать из других языков. Более того, грамматика – способ кодирования значений в формулах – очень гибкая, и они часто ставят нас перед запутанным набором тонких опций, многие из которых будут неоднозначными. В этом и заключается проблема: широта языка упрощает написание слов. Но нанобиотехнологии действительно трудно понять, не заманив читателей через облако, когда они пытаются получить предложения.

Что еще хуже, вполне вероятно, что мы, посторонние, научились использовать подробные формулировки и длинные предложения, чтобы продемонстрировать свой авторитет в теме. По иронии судьбы, в английском все наоборот: язык лучше всего, когда он прост и понятен. Но простота в английском трудна! Вы можете увидеть это в действии в прозе лучшей книги: резкие, прямые, плавные переходы от темпа к ритму, сильные слоги, расположенные как стартовые камни.

Так почему же ясное и простое должно быть лучше? Английские слоги не особенно красивы – и, конечно, не так привлекательны, как французские или русские, на мой взгляд – и они могут вязко сливаться друг с другом, как я дважды объясняю в этом предложении. Французский философ Барбара Кассен хитроумно двусмысленно назвала английский «глоблиш» (универсальный и универсальный). Это было немного несправедливо, но в этом есть доля правды. Гениальность английского языка в руках хорошего писателя – это его ритм, и этот ритм исходит из простоты.

Начни на ура

Еще одним потрясением для моего иврита стало то, насколько большое значение придают письму носители английского языка. На многих языках можно ожидать, что читатели будут чувствовать себя обязанными, постоянно читая текст, но в английском языке возник здоровый страх, что читатели будут читать быстро, если я не упомяну суть в начале раздела или абзаца, а затем пойду пешком. назад и объясни. Возможно, англоязычные читатели более эклектичны или менее нетерпеливы, хотя я чувствую, что другие языки догоняют в этом отношении, поскольку академикам во всем мире все больше не хватает времени.

какой ответ?

Нет серебряных пуль. Мы не можем ожидать, что наши англоговорящие коллеги и соавторы будут нашими языковыми тренерами. Однако как наставники начинающих ученых – независимо от того, являются ли они носителями английского языка – мы обязаны помочь им эффективно сообщать о своих достижениях. Я твердо убежден, что учебные заведения должны предоставлять индивидуальные методические примечания по языку в рукописях эссе и обучению посредством редактирования и обсуждения. Это дорого, поэтому следует изрядно легализовать. Но я думаю, что это рентабельный способ повысить успеваемость в университете.

Мой языковой гид говорит, что работа со мной заставляет его думать об английском так, как он не хотел бы иначе – я учу его, говорит он. Полное раскрытие: он вырезал и сложил этот кусок и сделал несколько полезных советов.