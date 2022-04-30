Анджелина Джоли неожиданно приехала в Украину и встретилась с детьми

Львов, Украина (AFP) – Голливудская актриса и гуманитарный деятель ООН Анджелина Джоли совершила неожиданный визит в западноукраинский город Львов в субботу, сообщил губернатор Львовской области в Telegram.

По словам Максима Козицкого, Джоли, которая с 2011 года является специальным посланником УВКБ ООН по делам беженцев, приехала пообщаться с перемещенными лицами, которые нашли убежище во Львове, в том числе с детьми, которые лечились от травм, полученных в результате ракетного удара по железнодорожной станции Краматорск на ул. начало апреля..

Нападение на востоке Украины, по-видимому, было направлено против толпы, в основном женщин и детей, которые пытались спастись от неминуемой атаки России, в результате чего погибли по меньшей мере 52 человека и десятки получили ранения.

«Меня очень тронули (детские) рассказы», ​​— написал Козецкий. «Одна из девочек даже смогла наедине рассказать миссис Джоли о сне, который ей приснился».

Он сказал, что Джоли также посетила школу-интернат, пообщалась с учениками и сфотографировалась с ними, добавив: «Она пообещала, что вернется снова».

По словам Козицкого, Джоли также встречалась с эвакуированными, прибывшими на центральный вокзал Львова, а также с украинскими волонтерами, которые оказывали новоприбывшим медицинскую помощь и консультации.

«Этот визит стал неожиданностью для всех нас», — написал он. «Многие люди, видевшие миссис Джоли во Львовской области, не верили, что она действительно была. Но с 24 февраля Украина показала всему миру, что здесь есть много прекрасного».

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