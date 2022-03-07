Анджелина Джоли посещает Йемен и ищет помощи в связи с нападением России на Украину

КАИР. Анджелина Джоли посещает опустошенный войной Йемен, чтобы выразить солидарность с семьями перемещенных лиц, которые борются с продолжающейся гражданской войной в стране.

«На этой неделе миллион человек был вынужден бежать от ужасной войны в Украине. Если мы чему-то и научились из этой ужасной ситуации, так это тому, что мы не можем выбирать, кто заслуживает поддержки и за кого мы выступаем». Воскресенье написал в Instagram. «Все заслуживают одинакового сочувствия. Жизни мирных жителей, пострадавших от конфликта, везде одинаково ценны. После семи лет войны йеменский народ также нуждается в защите, поддержке и, прежде всего, в мире».

Она охарактеризовала ситуацию в Йемене как «один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире».

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46-летняя Джоли, специальный посланник ООН по вопросам беженцев, приземлилась в южном портовом городе Аден, чтобы встретиться там с беженцами. Аден является резиденцией международно признанного правительства.

Организация Объединенных Наций заявила, что надеется, что визит Джоли привлечет внимание к растущим гуманитарным потребностям в Йемене, самой бедной стране арабского мира.

Йемен находится в состоянии гражданской войны с 2014 года, когда поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы взяли под свой контроль столицу Сану и большую часть севера страны, вынудив правительство бежать на юг, а затем в Саудовскую Аравию. Коалиция во главе с Саудовской Аравией при поддержке США в то время вступила в войну в 2015 году, пытаясь восстановить власть йеменского правительства.

С тех пор конфликт превратился в региональную опосредованную войну, в результате которой погибло более 150 000 человек, в том числе более 14 500 гражданских лиц, согласно проекту «Вооруженные конфликты и места событий».

По данным Агентства ООН по делам беженцев, около 66% 30-миллионного населения Йемена ежедневно зависят от гуманитарной помощи, чтобы выжить, включая более 4,2 миллиона перемещенных лиц и 102 000 беженцев и лиц, ищущих убежища.

Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы, заявил в прошлом месяце Associated Press, что около 13 миллионов человек в Йемене обречены на голод из-за затянувшегося конфликта и отсутствия финансирования.

Управление ООН по гуманитарным вопросам сообщило, что его гуманитарный план на 2021 год получил 2,27 миллиарда долларов из 3,85 миллиарда долларов, что является самым низким уровнем финансирования с 2015 года.

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