Андрееску из Канады побеждает Самсонову, занявшую 23-е место, в первом раунде WTA Tour на San Diego Open.

Если Бьянке Андрееску нужна была искра, чтобы зажечь ее возвращение в высший класс тенниса, она, возможно, нашла ее в понедельник вечером после победы над Людмилой Самсоновой из России на Открытом чемпионате в Сан-Диего.

22-летняя спортсменка из Миссиссоги, Онтарио, победила Хот Самсонову со счетом 7-6(1) 4-6 6-2 в первом раунде женского одиночного турнира в двухчасовом 38-минутном матче на New Barnes Coastal. Теннисный центр.

23-летняя Самсонова, занявшая 23-е место в мире и выигравшая три титула WTA за последние два месяца, была одной из определяющих достопримечательностей турнира, но она была заполнена Андрееску, занявшей 57-е место, которая показала, почему она работает над Динамо-тур в 2019 году, прежде чем замедлить его травмы.

В то время как у Самсоновой было больше эйсов в матче, чем у Андрееску (10-3), канадка была намного лучше на первой подаче (63 процента из 51) и брейк-пойнтах.

Оба игрока допустили по семь двойных ошибок и сравнялись в большинстве статистических категорий, но у Андрееску в третьем сете была дополнительная экипировка, и он физически взял на себя ответственность.

Андрееску вышла в 1/8 финала в среду, а ее соперница будет определена во вторник, когда состоятся оставшиеся матчи 1/8 финала, в том числе столкновение между Лейлой Фернандес из Монреаля и россиянкой Дарьей Касаткиной, которая занимает восьмое место.

смотреть | Андрееску продвигается в Сан-Диего:

Бьянка Андрееску вышла в 1/8 финала в Сан-Диего Бьянка Андрееску из Миссиссоги, Онтарио, победила россиянку Людмилу Самсонову со счетом 7-6 (1), 4-6, 6-2 в первом раунде San Diego Open.

Во вторник в женском парном разряде Кэрол Гао из Воана, Онтарио, Ребекка Марино из Ванкувера встретятся с Софией Кенин из Пемброк-Пайнс, Флорида, и Самсоновой в 1/8 финала.

Также во вторник вторая сеяная группа из Оттавы встретится с Габриэлой Дабровски и партнершей Джулианой Олмос из Мексики Сабриной Сантамарией из Лос-Анджелеса и партнершей Кейтлин Кристиан из Оранжа, Калифорния.

Турнир этого года знаменует собой первое возвращение WTA в Сан-Диего с 2015 года.