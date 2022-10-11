Андрееску из Канады побеждает Самсонову, занявшую 23-е место, в первом раунде WTA Tour на San Diego Open.

Если Бьянке Андрееску нужна была искра, чтобы зажечь ее возвращение в высший класс тенниса, она, возможно, нашла ее в понедельник вечером после победы над Людмилой Самсоновой из России на Открытом чемпионате в Сан-Диего.
22-летняя спортсменка из Миссиссоги, Онтарио, победила Хот Самсонову со счетом 7-6(1) 4-6 6-2 в первом раунде женского одиночного турнира в двухчасовом 38-минутном матче на New Barnes Coastal. Теннисный центр.
23-летняя Самсонова, занявшая 23-е место в мире и выигравшая три титула WTA за последние два месяца, была одной из определяющих достопримечательностей турнира, но она была заполнена Андрееску, занявшей 57-е место, которая показала, почему она работает над Динамо-тур в 2019 году, прежде чем замедлить его травмы.
Оба игрока допустили по семь двойных ошибок и сравнялись в большинстве статистических категорий, но у Андрееску в третьем сете была дополнительная экипировка, и он физически взял на себя ответственность.
Андрееску вышла в 1/8 финала в среду, а ее соперница будет определена во вторник, когда состоятся оставшиеся матчи 1/8 финала, в том числе столкновение между Лейлой Фернандес из Монреаля и россиянкой Дарьей Касаткиной, которая занимает восьмое место.
смотреть | Андрееску продвигается в Сан-Диего:
Во вторник в женском парном разряде Кэрол Гао из Воана, Онтарио, Ребекка Марино из Ванкувера встретятся с Софией Кенин из Пемброк-Пайнс, Флорида, и Самсоновой в 1/8 финала.
Также во вторник вторая сеяная группа из Оттавы встретится с Габриэлой Дабровски и партнершей Джулианой Олмос из Мексики Сабриной Сантамарией из Лос-Анджелеса и партнершей Кейтлин Кристиан из Оранжа, Калифорния.
Турнир этого года знаменует собой первое возвращение WTA в Сан-Диего с 2015 года.
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