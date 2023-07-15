Андрей Рублев благодарен за поддержку публики на Уимблдоне, несмотря на антироссийскую риторику в Великобритании

Андрей Рублев недавно выбыл из Уимблдона, проиграв в четвертьфинале действующему чемпиону Новаку Джоковичу. Это было лучшее выступление Всеанглийского клуба седьмой ракетки мира. В прошлом году Рублеву запретили участвовать в турнире из-за последствий российско-украинской войны с Великобританией. В этом выпуске российским игрокам было разрешено играть, но при двух основных условиях: 1) они не получат никакой поддержки со стороны правительства своей страны, руководящего органа тенниса или какой-либо частной организации, поскольку они не будут играть под российским флагом. . 2) Они не будут поддерживать действия своего правительства, такие как вторжения.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в теннисном сообществе. Тем не менее, Андрей Рублёв был приятно удивлён, увидев, что британская публика подбадривает его на SW19 в большинстве его матчей. На самом деле, настолько Его «чудодейственный» выстрел В матче 1/8 финала против Александра Бублика его по-прежнему называли «чемпионским броском» в этом году.

Поддержка болельщиков на Уимблдоне вызывает восхищение Андрея Рублева

Андрей Рублев может быть русским, но он никогда не поддерживал войну своей страны с Украиной, событие, которому скоро исполнится восемнадцать месяцев. Имея смелость выступить против внешней политики правительства, Рублев желает, чтобы война закончилась на человеческом уровне, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни в вовлеченных странах.

Смелым было и то, что Рублев признал тот факт, что в Соединенном Королевстве, являющемся сверхдержавой в западном блоке наций, многие настроены неблагосклонно к России или ее гражданам. Вместо этого он предпочитает быть послом мира и сосредоточиться на поддержке того, за что на самом деле стоит игра. На послематчевой пресс-конференции после поражения от Джоковичакогда его спросили, заслуживает ли он такой поддержки со стороны болельщиков Уимблдона, он сказал:

«Я не знаю, иногда мне кажется, что я этого не заслуживаю или что-то в этом роде. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы получить эту поддержку. Я очень благодарен за это». «Дело не в (чувстве) вины (за то, что ты русский). Дело не только в том, что ситуация ужасна». «Конечно, вы никому этого не желаете. Вы хотите, чтобы эти ужасные вещи закончились как можно быстрее, чтобы все люди в мире имели шанс на хорошую жизнь. «Я был так благодарен за то, что был здесь в этом году. Я чувствовал действительно большую поддержку в эти две недели.

Полуфинал Уимблдона: Даниил Медведев стал последним выжившим россиянином

Как выяснилось на данный момент, Даниил Медведев, близкий друг Андрея Рублева и занявший третье место в мире, был лучшим россиянином на Уимблдоне. Медведев встретился с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале мужского одиночного разряда в пятницу на Центральном корте.

Алькарас выиграл по сетам подряд, лишив Медведеву первого игрока в одиночном разряде (мужского или женского), выигравшего турнир Большого шлема, не играя под национальным флагом.