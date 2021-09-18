Андрей Рублев из России вошел в пятерку лидеров рейтинга FEDEX ATP

Впервые за более чем два десятилетия два игрока из России вошли в пятерку лучших по FedEx. АТФ Рейтинг: Андрей Рублев вместе со своим вторым соотечественником Даниилом Медведевым стал лидером мужского матча на этой неделе.

В последний раз два россиянина входили в пятерку лучших в сентябре 2002 года, когда Марат Савин и Евгений Кафельников были вторыми и четвертыми соответственно. Роджер Федерер, 20-кратный главный чемпион, еще не выиграл свой первый чемпионский титул, а испанец Карлос Алькарас #NextGenATP еще не родился.

Российский теннис снова стал доминирующей силой после успеха Рублева, чемпиона US Open Медведева, серебряного призера Олимпийских игр Карена Хачанова и 25-го игрока мира Аслана Карацева.

В этом сезоне россияне выиграли семь чемпионских титулов, в том числе Кубок ATP. Рублев считает очень важными завязанные им отношения.

Хотя Рублев считает, что их глубокие отношения способствовали их успеху, 23-летний парень говорит, что в конечном итоге все сводилось к их индивидуальной трудовой этике, поскольку каждый из них выбрал свой путь.

«У всех нас действительно прекрасная связь, – сказал Рублев.

«Особенно я, Карен и Даниэль, потому что мы знали друг друга с детства, когда нам было шесть или семь лет».

«Мы были знакомы с Асланом раньше, но в прошлом мы особо не говорили об этом, но теперь мы в командах и каждую неделю видимся в турне на турнирах, у нас хорошая связь с Асланом и вместе . “

«Мы все хорошие друзья, но мы не ладим друг с другом, не работаем с одними и теми же людьми и не придерживаемся одной и той же стратегии», – сказал Рублев. У Даниэля свое видение практики. У меня свое видение, у Карена свое, у Карацева свое.

“Каждый из нас тренируется в разных местах, и, в конце концов, мы все нашли способ воплотить это в жизнь. У всех нас не было одного и того же тренера до 15 лет”. У всех был свой путь, и это сработало для нас. ”

Рублев, как и Медведев, провел отличный год после того, как впервые попал в десятку лучших в октябре прошлого года. После того, как он выиграл свой четвертый титул ATP 500 в Роттердаме, 23-летний футболист вышел в финал ATP Masters 1000 в Монте-Карло и Цинциннати.

Эти выступления сыграли решающую роль в том, что Рублеву удалось пробиться в пятерку сильнейших, и теперь его цель – остаться там и успешно завершить сезон, чтобы выйти в финал Nitto ATP в Турине в 2021 году.

«Я надеюсь, что теперь после этого он выведет теннис в России на новый уровень», – сказал Рублев. «За последние три года тенниса в России было много, но теперь я надеюсь, что даже после победы в крупном чемпионате теннис станет двойным. Все больше людей будут следить за ним, и все больше и больше родителей будут приводить своих детей в теннис.

«Я надеюсь, что теннис станет одним из главных видов спорта в России, как это было, когда играли Кафельников и Сафин. Я даже не могу представить, что он чувствует сейчас. Я хочу, может быть, однажды я смогу почувствовать то, что чувствую, но что он это было нереально ».