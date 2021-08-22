Андрей Рублев победил Даниила Медведева и Ash Party

В субботу Андрей Рублев выиграл бой среди 10 лучших российских игроков, победив Даниила Медведева 2-6, 6-3, 6-3, и вышел в финал Cincinnati Masters.

Номер 7 в мире Рублев не выигрывал сет из четырех предыдущих поражений от своего соотечественника, который в настоящее время занимает второе место в мире и номер один в престижном турнире с твердым покрытием, что является гармонией на US Open.

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Медведев, который преследовал дубль Канады и США в категории Masters после того, как на прошлой неделе поднял титул чемпиона в Торонто, нуждался в трех отдельных медицинских перерывах во время его поражения от Рублева.

Он получил лечение на левую руку после того, как попал в камеру на поле во время митинга, а также получил лечение на правое предплечье и правое бедро во время матча, сыгранного при изнуряющей жаре 31 градус.

Медведев потерял самообладание в обрушении на поле, с отвращением ударил по фотоаппарату и сказал арбитру: «Убери, я чуть руку не сломал … Может, я подам на них в суд, я не могу играть. Вызовите врача, Я не могу играть. Я подам на них в суд ».

Рублев скорректировался после проигрыша в первом сете, сделал паузу во время драмы с травмой своего соперника, и споры продолжились с рефери из-за положения камеры и, наконец, получил свои шансы в заключительном сете через два с четвертью часа спустя.

Он сыграет за титул против победителя второго полуфинала между Стефаносом Циципасом и третьим олимпийским чемпионом Александром Зверевым.

«Не знаю, как вы все изменили», – сказал Рублев. «Каждое очко было очень напряженным, и матч был очень напряженным – это было похоже на шахматы».

Рублев сказал, что ему нужно выбирать моменты по мере приближения успеха.

«Он вообще не собирается давать ему никаких шансов, поэтому мне пришлось найти время, чтобы заставить его бежать», – сказал он.

«Эта победа придаст мне уверенности, зная, что я могу соревноваться с ним, но мне еще есть что улучшить».

В женской жеребьевке номер один в мире Эшли Барти дошла до своего шестого финала в сезоне, победив Анжелик Кербер со счетом 6: 2, 7: 5.

Австралийскому сеяному игроку, который возглавлял рейтинг последние 82 недели, потребовался час с четвертью, чтобы перейти в воскресный матч за титул, что превзошло ее полуфинальную ставку с 2019 года.

Барти сыграет за трофей в воскресенье против вышедшего на замену швейцарца Гила Техманна, который обыграл чешскую пятую посевную Каролину Плишкову 6: 2 6: 4, чтобы выйти в финал своей четвертой карьеры, но первой в Elite Masters 1000.

«Это была отличная неделя для наращивания темпов», – сказал Барти, выигравший у Кербера 29 из 16.

«Быть ​​в другой игре и играть за титул – это действительно здорово, очень круто.

“Я играю хорошо в данный момент, я хорошо выполняю планы на игру. Я чувствую, что двигаюсь хорошо, я контролирую мяч. Это все, что я могу попросить о себе”.

– С AFP