Андрей Рублев победил Энди Мюррея и стал победителем выставки Abu Dhabi Expo | новости тенниса

Пятый игрок мира Андрей Рублев победил Энди Мюррея и выиграл свой первый титул чемпиона мира по теннису в Абу-Даби в субботу.

Рублев победил Мюррея, бывшего первой ракетки мира, со счетом 6: 4, 7: 6 в Международном теннисном центре в Zayed Sports City.

Рублев обыграл Мюррея в девятой игре и, удержав подачу, выиграл первый сет — 6-4. В первой половине второго сета Мюррей забил наотмашь 30-40 с подачи, дав Рублеву идеальный старт для двух мячей. В следующем матче на подаче россиянин продолжил наступление, выиграв 40-15 и повел 2-0.

Двукратный чемпион Мюррей, который выглядел остроумно после своего возвращения в Абу-Даби, начал атаку и сломал сетку, прежде чем повел 5: 4 и попытался сделать перерыв, чтобы сравнять счет. Но Рублев столкнулся с этим, установив во втором сете 5: 5.

Затем пара обменялась подачей, чтобы довести сет до тай-брейка, Рублев повел 4: 0 и, несмотря на все усилия соперника, удержал победу со счетом 7: 2 — его 6: 4, 7,6 победа и его первый титул MWTC в его карьере. третье появление.

После матча россиянин сказал: «Я здесь уже третий раз, и я всегда с удовольствием приезжаю. У вас есть хорошие матчи с лучшими игроками. Здорово, что такие матчи проводятся перед новым сезоном, поэтому мы здесь; это отличная подготовка «. совпадение.

Он добавил: «Приятно делить площадку с Энди. Он выдающийся игрок, настоящая легенда, и это был отличный матч. Я думаю, фанатам он понравился, и это то, ради чего мы играем в теннис».