Андрей Рублев призывает к миру в российско-украинской войне в преддверии финала в Дубае против Даниила Медведева

В субботу Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграют всероссийский финал чемпионата Дубая по теннису. (Карим Сахиб/AFP/Getty Images)

Прошло больше года с тех пор, как Россия вторглась в Украину, а Андрей Рублев все еще пытается примириться с войной, находясь в суде.

В преддверии всероссийского финала чемпионата по теннису в Дубае, где в субботу он встретится с Даниилом Медведевым, Рублев призывает к спокойствию.

«Нельзя делать вид, что ничего не произошло», — Рублев. . «Это ужасно. Это безумие, что так много простых граждан страдают и умирают. Это нелегко».

Рублев под номером 6 обыграл 16-го сеяного Александра Зверева со счетом 6-3, 7-6 в полуфинале в четверг и обеспечил себе место в субботнем финале в Дубае. Это была его первая победа над Зверевым за шесть встреч.

После той победы Рублев подошел к камере и написал на объективе «Цой жив». Он сказал, что это новость в честь бывшего российского музыканта Виктора Цоя.

«Он был артистом последнего поколения, имевшим огромный успех в Советском Союзе, потому что его голос был таким мощным», — сказал Рублев. «Это было непростое время, я не был в то время, но это было непростое время, но его голос был действительно мощным. Тексты, которые он написал, давали людям большую надежду в то время. Теперь, в на этот раз, потому что я чувствую, что это происходит. Я написал это».

Этот шаг был похож на то, что он сделал на Dubai Open в прошлом году.

Рублеву, Медведеву и другим из России и Белоруссии не разрешили выступать под российским флагом из-за войны. . В результате вторжения России им запретили участвовать во многих мероприятиях, в том числе в Уимблдоне, что вызвало много критики.

Медведев вышел в финал после того, как в полуфинальном матче обыграл Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4. Рублев обыгрывал Медведева последние два раза, но Медведев держит рекорд серии 4-2.

Хотя основное внимание будет уделено их предстоящему матчу в субботу, Рублев знает, что не может полностью забыть о том, что происходит в нескольких тысячах миль к северу.