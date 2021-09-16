Андрей Рублев продолжает оккупировать Россию и поднимается в пятерку лучших | ATP. Раунд

Впервые за почти 20 лет у России два игрока входят в пятерку лучших в рейтинге FedEx ATP. Андрей Рублев, занявший второе место, присоединился к Даниилу Медведеву, занявшему второе место, и стал лидером мужских игр на этой неделе.

Вернемся к сентябрю 2002 года, когда в последний раз два россиянина попали в первую пятерку, когда Марат Савин и Евгений Кафельников были вторыми и четвертыми соответственно. В то время Роджер Федерер, 20-кратный главный чемпион, все еще ждал, чтобы выиграть свой первый чемпионский титул, а #NextGenATP испанца Карлоса Алькараса еще не родился.

Однако благодаря успеху Рублева, чемпиона US Open Медведева, серебряного призера Олимпийских игр Карена Хачанова и номер 25 в мире Аслана Карацева, российский теннис снова стал доминирующей силой.

В этом сезоне россияне завоевали семь титулов на турнирном уровне, в том числе титул ATP Cup. Для Рублева отношения, которые они построили, были решающим фактором.

«У всех нас действительно прекрасная связь», – сказал Рублев ATPTour.com. «Особенно Карен, Даниэль и я, потому что мы знали друг друга с детства, когда нам было шесть или семь лет.

«Мы были знакомы с Асланом раньше, но в прошлом мы не особо об этом говорили, но теперь мы в командах и каждую неделю видимся в турне на турнирах, у нас хорошая связь с Асланом и вместе . “

Хотя Рублев считает, что эти прочные связи были важны для ее успеха, 23-летний парень настаивает, что в конечном итоге он вернется к своей индивидуальной трудовой этике, выбрав все четыре разных пути.

«Мы все хорошие друзья, но мы не ладим друг с другом, не работаем с одними и теми же людьми и не придерживаемся одной и той же стратегии», – сказал Рублев. У Даниэля свое видение практики. У меня свое видение, у Карена свое, у Карацева свое.

“Все мы тренируемся в разных местах, и в конце концов мы все нашли способ воплотить это в жизнь. У всех нас не было одного и того же тренера до 15 лет”. У всех был свой путь, и это сработало для нас. ”

Рублев заработал свою первую победу над Медведевым в своем пятом матче Тура против 25-летнего игрока в полуфинале в Цинциннати. Но он издалека наблюдал, как второй номер мира обыграл Новака Джоковича и выиграл свой первый крупный титул на US Open на прошлой неделе.

Это победа Рублева, который вышел в третий раунд на Флашинг Медоуз и надеется помочь развитию этого вида спорта в России.

«Я надеюсь, что теперь после этого он выведет теннис в России на новый уровень», – сказал Рублев. «За последние три года тенниса в России было много, но теперь я надеюсь, что даже после победы в крупном чемпионате теннис станет двойным. Все больше людей будут следить за ним, и все больше и больше родителей будут приводить своих детей в теннис.

«Я надеюсь, что теннис станет одним из главных видов спорта в России, как это было, когда играли Кафельников и Сафин. Я даже не могу представить, что он чувствует сейчас. Я хочу, может быть, однажды я смогу почувствовать то, что чувствую, но что он это было нереально ».

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Наряду с Медведевым, Рублев стал хитом прошлого года с тех пор, как впервые попал в первую десятку в октябре прошлого года. 23-летний футболист завоевал свой четвертый титул на турнире ATP 500 в Роттердаме, а затем принял участие в этапах финала ATP Masters 1000 в Монте-Карло и Цинциннати.

Эти результаты сыграли решающую роль в том, чтобы помочь Рублеву пробиться в пятерку сильнейших: теперь он намерен остаться там и завершить сезон уверенно, поскольку он нацелен на выход в финал Nitto ATP 2021 года в Турине.

«Я много работаю, и в прошлом мне было немного больно, поэтому это было непросто», – сказал Рублев. «Теперь я чувствую, что могу играть свободно, и ничто меня не разрушает. За эти годы я все починил, не получил травм и продолжал работать, и в конце концов все сложилось.

«Я хотел бы закончить сезон сильным, как можно лучше. Я хотел бы квалифицироваться в Турин. Я не думаю о том, чтобы финишировать четвертым, пятым или шестым. Я просто пытаюсь финишировать как можно больше, и тогда мы увидим. что происходит.”