9-й номер ракетки мира Андрей Рублев попал в заголовки газет из-за разглашения информации о его соотечественнике Данииле Медведеве, касающемся участия последнего в Кубке Лейвера-2022. Как сообщает Mirror, звезда российского тенниса заявил, что Медведеву запретили играть в Лавере. Кубок британского правительства. В прошлом месяце на O2 Arena состоялся Кубок Лейвера 2022 года, который стал последним появлением чемпиона Большого шлема Роджера Федерера на турнире ATP.

Турнир завершился 25 сентября на арене O2 в Лондоне, когда Team World выиграла турнир со счетом 13-8 у Team Europe. В то время как в сборную Европы входили такие известные звезды, как Новак Джокович, Энди Мюррей, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Стефанос Циципас и Каспер Радд, в сборную мира входили такие звезды, как Феликс Оже-Алиассим, Тейлор Фриц, Фрэнсис Тиафо, Джек Сок и другие. Между тем, Медведев, которого не было в мире. 2 Сообщается, что в то время он получил приглашение на Кубок Лейвера 2022 года.

«Намекнули, что может не получиться»: Андрей Рублёв

Однако, как сообщает Marca, Рублев заявил, что чиновники британского правительства намекнули, что Медведева не допустят к участию в турнире из-за запрета на въезд российских игроков в Великобританию с мая этого года. Когда его спросили, звонили ли ему когда-нибудь на Кубок Лейвера, Рублев ответил: «Нет, но я знаю Даниэля — да. Но есть еще и британское правительство, и они намекнули, что это, вероятно, не сработает». Санкции против российских игроков были введены после того, как президент Владимир Путин приказал российским вооруженным силам вторгнуться в Украину.

Андрей Рублев и Даниил Медведев замечательны в финале Astana Open

По указанию правительства организаторы Уимблдона запретили игрокам из России, в том числе Медведеву, участвовать в турнире Большого шлема. Помимо Медведева, на Уимблдон не допущены Рублев и другие российские звезды. Это привело к тому, что руководящие органы тенниса ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

Тем временем Медведев в пятницу одержал ошеломляющую победу со счетом 6:1, 6:1 над Роберто Баутиста Агоста, обеспечив себе место в полуфинале Astana Open 2022 против чемпиона Большого шлема Новака Джоковича. С другой стороны, в другом полуфинале Рублев встречается с Циципасом. В субботу игроки поборются за место в финале.