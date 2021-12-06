Анимационная адаптация режиссеров Аладдина

металлические мужчины Вы можете получить собственный фильм благодаря паре легенд Диснея. рисунок : Шейн Дэвис / DC Comics

Не каждый день два самых известных режиссера анимации История прыгает в Мир комиксовА также Но вот-вот это должно произойти. Режиссеры Рон Клементс и Джон Маскер, представившие Фильмы, о которых вы, возможно, слышали АладдинА также маленькая русалка, А также моанаС нетерпением жду создания мультфильма на DC. серии металлические мужчины.

Голливудский репортер Сообщая новости и добавляя, дуэт сотрудничал с писательницей Селестой Баллард (Space Jam: новое наследие) о проекте. Клементс и Маскер написали трактовку и с нетерпением ждут возможности ее снять, но пока нет ни слова о том, будет ли это театральная постановка от Warner Bros. или для ГБО Макс.

Теперь, очевидно, металлические мужчины Не одна из первых игр в DC, но концепция определенно имеет реальный потенциал и вернулся к жизни с годами. История была создана в начале 1960-х годов Робертом Канигером и Россом Эндрю. Гениальный ученый, создавший шесть умных роботов (несмотря на название, они были не все мужчины) были наделены способностями, сосредоточенными на конкретном металле, из которого они были сделаны: g старый, железо, свинец, олово, ртуть, Платина. Тональность изменилась вместе с персонажами, и нет ни слова о том, что планировали Клементс, Маскер и Баллард, но можно представить, если вы посмотрите на предыдущую работу режиссера, Семья- Дружеское приключение с сердцем и юмором кажется вероятным.

Согласно сделке, Warner Bros. попытаться принести металлические мужчины на большом экране. В начале 2000-х в разработке находился концертный релиз с Такие имена, как Лорен Шулер Доннер (Люди Икс), оплот в округе Колумбия Джеффа Джонса, и даже Барри Зонненфельд (Люди в черном). Но этого не произошло (понимаете?) С созданием Warner Bros. Учитывая характеристики DC, заключающиеся в том, что он распространяется на все свои носители, это похоже на выпуск с хорошим шансом на упрочнение. Да, еще одна металлическая игра.

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