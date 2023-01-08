Анна Нетребко выступит в Winner Statesoper несмотря на санкции

Несмотря на санкции, введенные Президентом Украины Владимир Зеленский и Анна Нетребко продолжат выступления в Вене.

По словам режиссера Мигеля Эстебана, австро-российская сопрано не будет комментировать санкции и акция не повлияет на ее предстоящие выступления.

мне Пресс-агент Австрии, У Нетребко не было запланированных концертов в Украине, и у нее нет активов в стране. Кроме того, в Венской государственной опере заявили, что это не повлияет на предстоящие выступления Нетребко в «Аиде».

А Венская государственная опера заявила: «В последний год после начала войны австрийские федеральные театры сделали четкое заявление относительно своей позиции в отношении войны и обязательных правил обращения с русскими артистами».

в сцена Он добавил: «Хотя нет «почвы» для художественного сотрудничества с людьми, которые сочувствуют войне, ее операторам или ее целям, людей нельзя исключать из сцены только из-за их национальности. Как в случае с перформансом Анны Нетребко осенью 2022 года. в Венской государственной опере это определение остается в силе».

Нетребко трижды осуждала войну и дистанцировалась от Путина в марте. Ее действия привели к тому, что в России ее назвали предательницей, и все ее выступления в России впоследствии были отменены.

7 января президент Зеленский обнародовал список из 119 российских и украинских артистов, которым будет запрещено въезжать в Украину и получать доступ к активам в Украине. Санкции также дадут Министерству иностранных дел Украины возможность информировать компетентные органы Европейского Союза, США и других стран о применении санкций и поднимать вопрос о введении ими аналогичных ограничительных мер. Примечательно, что в этом списке также отсутствует сторонник Путина Валерий Гергиев. Эльдар Абдуразаков, Его фонд поддерживает банк ВТБ Путин, а Хибла Герзмава сопрано Кто поддержал вторжение в Донецк в 2014 году. Оба художники Она также участвовала в концертах в России на протяжении всей войны на Украине.

Нетребко возвращается на сцену 14 января в опере «Аида» в Венской государственной опере вместе с Йонасом Кауфманном, Элиной Гаранкой и Лукой Сальси.