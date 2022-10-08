Анна Сорокина, аферистка «Изобретая Анну», вышла из тюрьмы

Анна Сорокина, тема Мини-сериал Шонды Раймс Netflix «Изобретая Анну» По сообщениям СМИ, притворяясь немецкой наследницей большого состояния, она была освобождена из тюрьмы. Мошенник российского происхождения был освобожден из нью-йоркской тюрьмы в пятницу. 31-летняя Анна была освобождена под залог в размере 10 000 долларов. Тем не менее, это не бесплатно бродить где угодно. Ей придется носить браслет на щиколотке, и она останется под домашним арестом. Согласно журналу People, ей также запретили пользоваться сайтами социальных сетей. Разбойник родился в России. Анна Сорокина была приговорена к тюремному заключению в апреле 2019 года по таким обвинениям, как кража в особо крупном размере и кража услуг.

Она была приговорена к тюремному заключению на срок от 4 до 12 лет, а также получила штраф в размере 24 000 долларов и компенсацию в размере 199 000 долларов. В феврале 2021 года она была освобождена условно-досрочно. Однако вскоре после того, как она была задержана иммиграционной и таможенной службой, срок ее визы истек. Сейчас она ожидает депортации в Германию, против которой возражает.

Анна родилась в России (тогда СССР) 23 января 1991 года, а в 2007 году вместе с семьей переехала в Германию. Какое-то время она жила в Лунде и Париже, а затем переехала в Нью-Йорк в 2013 году. Там, используя псевдоним Анна Дельфи, она фальсифицировала финансовые документы, чтобы подтвердить свои диковинные заявления о том, что она является наследницей многомиллионного фонда. Документы, которые она подделала, включали подтверждения телеграфных переводов и поддельные чеки, чтобы обманным путем заставить людей платить им наличными и выдавать крупные кредиты без какого-либо залога. Деньги, которые она использовала для финансирования своего дорогого образа жизни.

Она наконец осознала свои преступления в 2017 году, когда полиция Нью-Йорка арестовала ее в ходе спецоперации.

В вышеупомянутом сериале Netflix за основу была взята статья Джессики Пресслер в журнале New York под названием «Как Анна Дельфи обманывала членов партии Нью-Йорка».

Фильм «Изобретая Анну» получил в основном положительные отзывы. Его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 64 процента. Критический консенсус гласил: «Хотя изобретение Анны столь же красочно, как и преднамеренный темный акцент Джулии Гарнер, ее целеустремленное выступление и смелая история создают захватывающее развлечение».