Анна Щербакова выиграла Гран-при по сноуборду во Франции

Анна Щербакова Я прошел через раннюю ухабистую часть олимпийского сезона фигурного катания. Далее следует серия более масштабных тестов, кульминацией которых, вероятно, станут Зимние игры в феврале.

Щербакова, двукратная чемпионка мира и чемпионка России, нервно одержала победу на Гран-при во французском Гренобле.

После дебюта в короткой программе, заняв первое место в пятницу, она поскользнулась и упала со своей стартовой линии на первом гала-концерте произвольной программы Лутца в субботу. Она выздоровела и продолжила набирать лучший результат дня, выполнив сальто в четыре стороны, с общим результатом 229,69 балла.

«Я не понимала, что произошло во время моего первого прыжка, и после программы я все еще не понимала, что произошло», — сказала она, согласно ISU. «Прыжки прошли очень хорошо на разминке, и я был довольно уверен в себе. Ошибка выгнала меня, и я был очень расстроен, но после этого я выполнил все свои элементы, что очень важно».

Позже в субботу серебряный призер чемпионата мира Юма Кагеяма Он выиграл мужской титул с 286,41 очками и пятью четверными между двумя программами, уступив своему соотечественнику. Шун Сато на 41,42.

Американец Джейсон Браун Заняв третье место, он сохранил свои шансы на выход в финал Гран-при шести фигуристов в декабре. По данным SkatingScores.com, Браун впервые за 25 попыток карьеры заработал универсальный четверный результат в 2015 году, хотя тачдаун не был чистым, и он получил отрицательную оценку исполнения.

Также фаворит выигрывал в танцах на льду — четырехкратную чемпионку мира. Габриэлла Пападакис А также Цицерон облака Из Франции с самым высоким результатом в мире в этом сезоне 221,25. Пары — обладатели бронзовых медалей мира Александра Бойкова А также Дмитрий Козловский из России.

Гран-при Франции: последствия | расписание трансляций

Щербакова победила русского одноклассника-подростка Алена Костурная на 7,84. Японский Вакаба Хигучи был третьим. Американцы Карен Чен А также Мария Белл Это был четвертый и пятый.

Этой осенью Щербакова выиграла обе гонки Гран-при, заняв второе место в скромных соревнованиях.

Но ни один из них не включал партнера по тренировкам. Камила Валеева, набравший самый высокий балл в мире в этом сезоне. Валеева получила 265,08 балла из Skate Canada три недели назад, на 28,3 балла опередив занявшую второе место в мире женщину — Щербакову.

Валеева, скорее всего, несколько раз подвергнет фавориту Олимпийских игр Щербаковой и других ведущих женщин в течение следующих двух месяцев — финал Гран-при и чемпионат России в декабре и чемпионат Европы в январе.

Во-первых, Валиева на следующей неделе сыграет в розыгрыше Кубка Ростелекома в России со стадионом, на котором не будет Щербаковой.

OlympicTalk запущен Новости Apple. Мы предпочли!

Следуйте @anbcolympictalk