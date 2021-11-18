Анна Щербакова17-летний москвич завоевал в олимпийском сезоне два самых престижных титула в фигурном катании: чемпион мира и чемпион России. Но лейбл номер один в этом виде спорта — олимпийский фаворит — уступил место ее 15-летнему тренеру. Камила Валеева.

Играет пока что как продолжение прошлого олимпийского сезона 2018 года. Тогда чемпион мира Евгения Медведева Ее изнасиловал ее 15-летний партнер по тренировкам, Алина Загитова. Все четыре фигуриста прошли обучение у Этери Тутберидзе.

«Соревноваться в роли россиянки сейчас — все равно что спастись от лавины», — аналитик NBC Sports محلل. Джонни Вейр Об этом он сказал во время короткой программы Щербаковой на Гран-при Италии две недели назад. «Вас всегда можно схватить, если вы посмотрите через плечо, даже на секунду».

У Щербаковой, нетиры, есть время и много конкурсов, чтобы сменить сценарий. Как и на этой неделе в Internationaux de France, это пятая из шести остановок в ежегодной серии Гран-при, ведущей к финалу Гран-при в декабре, самому эксклюзивному событию этого вида спорта, входящему в шестерку лучших в мире по каждой дисциплине.

Щербакова — фигуристка на этой неделе в Гренобле, жить на павлине. На поле есть еще один мастерский русский, Алина Костурнаяфигурист номер один в мире, когда разразилась пандемия. Плюс претенденты на Олимпийские игры в США Карен Чен А также Мария Белл.

В целом, основное соревнование Щербаковой — это не человек, а результат: Валиева установила стандарт, показав колоссальные 265,08 балла на Skate Canada три недели назад, выполнив два тройных акселя и три прыжка на четверных между двумя программами. Щербакова — единственная фигуристка с разницей в 30 баллов в этом сезоне, с разницей в 28,3 балла.

Валиевой нет в Гренобле, но Щербакова может провести с ней до трех очных встреч до Олимпиады — финал Гран-при и чемпионат России в декабре, а также чемпионат Европы в январе.

У Щербаковой еще нет тройного акселя, и без него она, вероятно, сыграла бы роль в догоняющей Валиевой на любых соревнованиях, поскольку четверные недопустимы в коротких программах.

«Среди главных претендентов на олимпийскую золотую медаль Анна чувствует себя в тени для меня», — говорит спортивный аналитик NBC. Тара Липински Сказал он две недели назад, когда Щербакова стартовала вольным сноубордом на Гран-при в Италии. Щербакова продолжила свою личную лучшую программу с одной четверной и всеми прыжками с положительной оценкой. Ее результат был на 15,84 балла ниже, чем результат произвольной программы Валеевой на предыдущей неделе.

В Skate Canada, Липински и Вейр Время от времени Валеева теряла дар речи и задавалась вопросом, была ли Валеева с планеты Земля из-за ее полного диапазона прыжков (поднимая руки над головой, чтобы показать простоту использования ее квадрицепсов), вращений и артистизма. Год назад Вейр описал Валееву как юную фигуристку, сказав в то время, что у нее «самые большие шансы на олимпийскую славу».

«Если бы кто-нибудь мог собрать все вместе и быть лучше, чем Камила Валиева была сегодня менее чем за 100 дней на Олимпийских играх, я был бы шокирован», — сказал Уэр в эфире Skate Canada. «Это делает счастливыми всех с обеих сторон, техно-пуристов или технических пуристов. В нем есть все, и именно тот, кто в конечном итоге должен выиграть эти соревнования».

У мужчин на этой неделе серебряный призер чемпионата мира. Юма Кагеяма Япония — моя любимая. Джейсон Браунпосле серебряной медали в Skate Canada имеет шанс присоединиться к соотечественникам. Натан Чен А также Винсент Чу В финале Гран-при. Один раз он пробился в финал в 2017 году.

Четырехкратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис А также Цицерон облака Голова ледовой арены также включает бронзовые медали мира Пайпер Джилл А также Поль Пуаре Канада. Французы выиграли все восемь гонок Гран-при, которые они начали в этом олимпийском цикле, и снова заняли первое место в мире в этом сезоне.

С участием пар бронзовых призеров мира Александра Бойкова А также Дмитрий Козловский Герои России и США Алекса Книрим А также Брэндон Фрейзер.

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