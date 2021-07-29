Анонимный победитель лотереи неделями таскал в сумке 39 миллионов долларов

Немецкая женщина несколько недель случайно бродила с лотерейным билетом на 40 миллионов долларов в сумочке.
В среду официальные лица заявили, что 45-летняя девушка не обращала внимания на свое желание получить золотой билет с 9 июня, прежде чем обналичить его в Lotto Bayern.
Неназванный победитель правильно угадал семь полей на карте 1,20 евро и получил 33 миллиона евро как единственный победитель розыгрыша.
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Мать одного из них сказала, по данным Немецкого агентства по азартным играм: «У меня все еще кружится голова от мысли, что я небрежно носила в сумочке около 33 миллионов евро в течение нескольких недель».
Счастливая женщина выбрала числа наугад и сказала, что выигрыша «более чем достаточно для меня, моего мужа и моей дочери», добавив, что она планирует использовать деньги для защиты окружающей среды.
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Непонятно, как она в конце концов узнала, что была миллионером в 39 раз больше, чем рисовала.
Удача непреднамеренного победителя была намного больше, чем у калифорнийской женщины, бросившей прошлой осенью выигрышный билет на 26 миллионов долларов.
По оценкам экспертов, только в Соединенных Штатах ежегодно невостребованы выигрыши в миллиарды долларов в лотереях.
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По данным The Lotter, срок действия двух самых больших невостребованных выигрышных билетов, когда-либо купленных в Нью-Йорке, билета Mega Millions на 68 миллионов долларов, купленного в Квинсе в 2002 году, и билета на 46 миллионов долларов в Бруклине в 2006 году, истек.
Эта история впервые появилась в New York Post.
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