Анонсирована загадочная трансляция SEGA, будет представлен новый проект

В сообщении в Твиттере официальный японский аккаунт Sega объявил о предстоящей трансляции в пятницу, 3 июня, в 12:00 по Гринвичу / 7:00 по восточному времени, которая, похоже, должна представить совершенно новый проект.

На данный момент подробностей немного, но в число гостей входят Хироюки Миядзаки, который имеет долгую историю работы с компанией, а также Йосуке Окунари, который снова может похвастаться широким спектром заслуг в SEGA.

＼ 緊急 告知！ 📣 ／ セ ガ の 新 プ ロ ジ ェ ク を を 発 表 る る 生 放送 が 6 月 3 日 （金） 20 時 ​​よ り 配 決定 ✨ 出演 は 【宮 崎 浩 幸】 【奥 成 洋 輔】 …… と い う こ と ？ 🤔？ 👇 配 信 は こ ち ら！

YouTube:https://t.co/zuCf8a7EVc

ニコニコ生放送：https://t.co/8nANC9FMaG pic.twitter.com/ZJq6IyCFRk — セ ガ 公式 ア カ ウ ン ト 🦔 (SEGA_OFFICIAL) 27 мая 2022 г.

Твит был переведен следующим образом:

\ Срочно! /

Прямая трансляция анонса нового проекта Sega будет проходить с 20:00 3 июня (пятница)

Появление [Hiroyuki Miyazaki] [Yosuke Okunari] …… это значит…?

Сопровождающая фотография несколько шоколадной консоли Mega Drive указывает на то, что стрим, скорее всего, будет содержать информацию о ретро-ориентированном проекте. Может мега cd mini? Мы понимаем, что не слишком на это надеемся, но кто знает, что будет объявлено!

Собираетесь ли вы смотреть трансляцию 3 июня? Как вы думаете, что это покажет? Пожалуйста, дайте нам знать с комментарием!