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Анонсирована загадочная трансляция SEGA, будет представлен новый проект

27 мая, 2022
Artem Sokolov
Фото: СЕГА

В сообщении в Твиттере официальный японский аккаунт Sega объявил о предстоящей трансляции в пятницу, 3 июня, в 12:00 по Гринвичу / 7:00 по восточному времени, которая, похоже, должна представить совершенно новый проект.

На данный момент подробностей немного, но в число гостей входят Хироюки Миядзаки, который имеет долгую историю работы с компанией, а также Йосуке Окунари, который снова может похвастаться широким спектром заслуг в SEGA.

Твит был переведен следующим образом:

\ Срочно! /
Прямая трансляция анонса нового проекта Sega будет проходить с 20:00 3 июня (пятница)
Появление [Hiroyuki Miyazaki] [Yosuke Okunari] …… это значит…?

Сопровождающая фотография несколько шоколадной консоли Mega Drive указывает на то, что стрим, скорее всего, будет содержать информацию о ретро-ориентированном проекте. Может мега cd mini? Мы понимаем, что не слишком на это надеемся, но кто знает, что будет объявлено!

Собираетесь ли вы смотреть трансляцию 3 июня? Как вы думаете, что это покажет? Пожалуйста, дайте нам знать с комментарием!

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