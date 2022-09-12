Анонсирована обновленная ролевая игра Jaleco WiZmans World ReTry

городская связь у нее есть объявить WiZmans World ReTryмодифицированная версия Ланкары-Передовой РПГ Первоначально выпущен для ДС Создано Jaleco в 2010 г. Будет запущено для необъявленных платформ в 2023 г.

WiZmans World ReTry В нее можно будет поиграть на стенде City Connection на Tokyo Game Show 2022, которая пройдет с 15 по 18 сентября в Makuhari Messe в Тибе, Япония.

Вот обзор игры через City Connection:

Это модифицированная версия RPG в Galico Мир Вейцмана Выпущенная в 2010 году на Nintendo DS, теперь она представлена ​​в формате HD с соотношением сторон экрана 16:9. Чтобы вернуть мир, молодой волшебник, страдающий амнезией, отправляется в приключение. В своем путешествии он подружился с тремя девушками-гомункулами. Они могут изменить свой внешний вид и способности с помощью системы обучения под названием «Слияние анимы», которая требует сбора и слияния духов монстров, с которыми они сражаются. Чем больше вы продвигаетесь по сюжету, тем больше меняются и оживляются карты. В японской ролевой игре ваша цель — сражаться с врагами и находить лучшую стратегию, используя свои навыки и комбо-атаки. Теплая пиксельная графика и пользовательский интерфейс были переработаны, а для этой новой игры была написана новая фоновая музыка. Кроме того, за основную тему будет отвечать модуль инструментов soLi. Это новый опыт в прекрасном мире!

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Анонс трейлера