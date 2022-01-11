Анонсирована трилогия Assassin’s Creed Ezio Collection для Nintendo Switch

Ubisoft приносит Assassin’s Creed: Коллекция Эцио, коллекция из трех игр Assassin’s Creed с убийцей Эцио Аудитором да Фиренце в главной роли, выйдет на Nintendo Switch в феврале. В набор будет входить кредо убийцы 2И Борьба с верой Братства, И откровение убийцыПомимо двух короткометражных фильмов, Доктрина убийцы спуск И Эмберс из Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed: Коллекция Эцио Он будет стоить 39,99 долларов, когда он будет выпущен 17 февраля в физическом и цифровом виде для Switch. (Физическая версия Эцио Групп будет включать кредо убийцы 2 на картридже, другие названия доступны для скачивания.)

Ubisoft сообщила в пресс-релизе, что Assassin’s Creed: Коллекция Эцио Он будет включать в себя функции, специфичные для Switch, включая HD Rumble, интерфейс с сенсорным экраном и улучшенный HUD.

Эцио Групп я был Первоначально выпущен в 2016 году Для PlayStation 4 и Xbox One. В коллекции представлены одиночные кампании и бонусный контент 2009 года. кредо убийцы 22010 Борьба с верой Братстваи 2011 г. Кредо Убийцы: Откровение. Версия Switch будет похожей, и, похоже, она не включает в себя многопользовательский онлайн-режим, который дебютировал. Братья Он также появился в обнаружение.

Юбисофт уже вышел Кредо Убийцы 3: Ремастеринг И Assassin’s Creed: Коллекция повстанцев Для Nintendo Switch в 2019 году. Последний набор в комплекте Кредо убийцы 4 Черный флаг И убийца кредо мошенник, а также загружаемый контент для одиночной игры для обеих игр. В Японии Ubisoft также представила Кредо Убийцы Одиссея переключиться, но в виде Облачная потоковая версия игры.