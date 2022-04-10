Анонсировано Kingdom Hearts 4, смотрите первый трейлер новой арки Соры

Следующая основная игра, Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 4Square Enix объявила, что сейчас находится в разработке, в воскресенье во время прямой трансляции, посвященной 20-летию франшизы. Новый трейлер для Королевство сердец 4 Возвращение Соры, Дональда и Гуфи подтверждает совершенно новое приключение и то, что Square Enix называет «эпической новой историей» под названием Lost Master Arc.

Королевство сердец 4Он представляет первый трейлер Quadratum, который, хотя и очень похож на Токио, описывается Square Enix как «огромный город в фантастическом реалистичном мире, непохожем ни на один из предыдущих в серии Kingdom Hearts». Трейлер также знакомит поклонников Kingdom Hearts с новым персонажем Стрелиции.

Square Enix не объявила дату выпуска или платформы для Королевство сердец 4.

Первые скриншоты новой Kingdom Hearts — в галерее ниже.



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Square Enix также анонсировала отдельную игру, Недостающее звено Kingdom HeartsВ разработке для устройств Android и iOS. Мобильная игра представляет собой приключения в мире Scala ad Caelum. Королевство сердец 3 Битвы с бессердечными. Недостающее звено Kingdom Hearts По словам Square Enix, в нем будет новая и оригинальная история, но она определенно будет связана с историей. Королевство сердец 4. Недостающее звено Kingdom Hearts Даты выхода у игры нет, но закрытый бета-тест игры запланирован на 2022 год.

Королевство сердец 3 Он был выпущен в 2019 году для PlayStation 4 и Xbox One, а затем появился на ПК с Windows в 2021 году и на Nintendo Switch в начале этого года. Третья крупная игра во франшизе Попробуйте связать годы сложных сюжетных линий Из множества дополнительных и побочных историй главные герои представляют Сору, Рику, Кайри и десятки персонажей Диснея, с которыми они сражались бок о бок на протяжении последних двух десятилетий.

В рекламе Square Enix для Королевство сердец 4Бренд-менеджер сериала Ичиро Хазама сказал: «Мы хотели бы поблагодарить фанатов за всю их поддержку на протяжении многих лет, и мы не можем дождаться, когда они испытают все, что ждет Сору».

«Для нас было честью работать с Тецуей Номурой и его командой в течение двух десятилетий, чтобы рассказать эти оригинальные истории открытий, мужества и дружбы», — добавила Нана Гад, директор игр Walt Disney. «Этот взгляд на следующее приключение Соры — только начало — нам не терпится показать больше, когда придет время».