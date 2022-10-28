Анонсированы новые игры QUByte Classics для PS4, Xbox One и Switch — Glover, Iron Commando, Brave Battle Saga и другие

QUByte интерактивный Анонсирована новая линейка игр QUByte Classics — переиздание старых игр для PlayStation 4И Xbox OneИ обращает— включая Нинтендо 64 И Игровая приставка Учебный план Гловер.
Получите полную подборку новых объявлений ниже.
бить ихс (2023)
- Архивы Beat ‘Em Up: Iron Commando и Legend — Железный коммандос Первоначально он был разработан французской студией Проход площадь и освобождение Развлекательная система Супер Нинтендо 10 февраля 1995 года в Японии. легенда Он был разработан той же студией и впервые выпущен в апреле 1994 года в Северной Америке.
- каменные защитники — каменные защитники Первоначально она была разработана британской студией Eurocom и выпущена для Super Nintendo Entertainment System в ноябре 1994 года.
- Гловер — Гловер это головоломка приключенческая игра Он состоит из шести миров с 30 различными уровнями. Вы управляете привлекательной перчаткой, которая ходит двумя пальцами, передает мяч и играет с прыгающим резиновым мячом. Первоначально она была разработана британским разработчиком Interactive Studios и выпущена для Nintendo 64 16 ноября 1998 года в Северной Америке.
РПГ (2023)
- Эпическая храбрая битва: легенда о волшебном воине — Эпическая храбрая битва: легенда о волшебном воине Первоначально он был разработан тайваньской студией Chuanpu Technology и выпущен для Сега Генезис/МегаДрайв 1996.
- Легенда о Вуконге — Легенда о Вуконге Первоначально она была разработана тайваньской студией Gamtec и выпущена для SEGA Genesis/Mega Drive в 1996 году.
Посмотрите подборку трейлеров ниже.
Эпическая храбрая битва: легенда о волшебном воине
Гловер
Железный коммандос
легенда
Легенда о Вуконге
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».