Tech

Анонсированы новые игры QUByte Classics для PS4, Xbox One и Switch — Glover, Iron Commando, Brave Battle Saga и другие

28 октября, 2022
Artem Sokolov

QUByte интерактивный Анонсирована новая линейка игр QUByte Classics — переиздание старых игр для PlayStation 4И Xbox OneИ обращает— включая Нинтендо 64 И Игровая приставка Учебный план Гловер.

Получите полную подборку новых объявлений ниже.

бить ихс (2023)

  • Архивы Beat ‘Em Up: Iron Commando и LegendЖелезный коммандос Первоначально он был разработан французской студией Проход площадь и освобождение Развлекательная система Супер Нинтендо 10 февраля 1995 года в Японии. легенда Он был разработан той же студией и впервые выпущен в апреле 1994 года в Северной Америке.
  • каменные защитникикаменные защитники Первоначально она была разработана британской студией Eurocom и выпущена для Super Nintendo Entertainment System в ноябре 1994 года.

Учебный планс

  • ГловерГловер это головоломка приключенческая игра Он состоит из шести миров с 30 различными уровнями. Вы управляете привлекательной перчаткой, которая ходит двумя пальцами, передает мяч и играет с прыгающим резиновым мячом. Первоначально она была разработана британским разработчиком Interactive Studios и выпущена для Nintendo 64 16 ноября 1998 года в Северной Америке.

РПГ (2023)

  • Эпическая храбрая битва: легенда о волшебном воинеЭпическая храбрая битва: легенда о волшебном воине Первоначально он был разработан тайваньской студией Chuanpu Technology и выпущен для Сега Генезис/МегаДрайв 1996.
  • Легенда о ВуконгеЛегенда о Вуконге Первоначально она была разработана тайваньской студией Gamtec и выпущена для SEGA Genesis/Mega Drive в 1996 году.

Посмотрите подборку трейлеров ниже.

Эпическая храбрая битва: легенда о волшебном воине

Гловер

Железный коммандос

легенда

Легенда о Вуконге

READ  Почему Джони Айв ушел из Apple в бухгалтерию

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.