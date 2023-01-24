Анонсирован градостроительный симулятор SteamWorld Build для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

издатель Громовые игры и разработчик станция Анонсирована градостроительная игра SteamWorldBuild к приставка 5И серия XboxИ PlayStation 4И Xbox OneИ ВыключательИ ПК (Стим). Он будет запущен в 2023 году. Демоверсия уже доступна для ПК.
Вот обзор игры через Thunderful Games:
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быть инженером SteamWorld Шахтерский город! Разрушайте дома и стройте дома для своих паровых роботов, кормите их и развлекайте.
Под вашим городом находится заброшенная шахта, которая, по слухам, полна древних технологий, в которых хранится ключ к спасению от надвигающейся гибели. Используйте природные ресурсы, найденные над землей, и обильные руды, зарытые в шахте, чтобы расширить свой город. Поощряйте жителей новых уровней присоединиться к поиску, чтобы копать глубже, открывать несметные богатства и, в конечном итоге, помочь им поднять их с планеты!
Управляет
По мере того, как город расширяется во всех направлениях, новые типы бухарцев находят дорогу в поселение, и их потребности становятся все более сложными. Чтобы все были довольны, вам нужно убедиться, что все усердно работают.
Покупайте предметы для повышения эффективности зданий. Поддерживайте поток товаров вверх и вниз по шахте, ускоряя шахтеров с помощью поощрительных электрических разрядов. Или просто обменяйтесь на местном вокзале и получите то, что вам нужно. Это тебе решать!
Шахта и разведка
По мере того, как вы будете копать все глубже и глубже в шахту в поисках богатства, в конце концов что-то снова начнет преследовать вас. Защитите своих рабочих от страшных существ и не дайте рухнуть стенам, пока вы исследуете более глубокие уровни своей шахты.
Ключевая особенность
- Постройте свой уникальный город.
- Исследуйте и развивайте захватывающую шахту.
- Управляйте и оптимизируйте все более сложные цепочки ресурсов.
- Разберитесь с опасностями, с которыми вы столкнетесь.
- SteamWorld существование.
- Легко подобрать и играть с традиционной клавиатурой и мышью или с контроллером.
- Торгуйте ресурсами на местной железнодорожной станции и приветствуйте специальных посетителей, которые помогут вам.
- Исследуйте пять различных SteamWorld Вдохновляющие карты, полные секретов.
- Три уровня сложности сбалансированы, чтобы бросить вызов всем игрокам.
Посмотрите анонсирующий трейлер ниже. Посмотреть первые скриншоты в галерее.
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