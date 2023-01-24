Анонсирован градостроительный симулятор SteamWorld Build для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

издатель Громовые игры и разработчик станция Анонсирована градостроительная игра SteamWorldBuild к приставка 5И серия XboxИ PlayStation 4И Xbox OneИ ВыключательИ ПК (Стим). Он будет запущен в 2023 году. Демоверсия уже доступна для ПК.

Вот обзор игры через Thunderful Games:

О

быть инженером SteamWorld Шахтерский город! Разрушайте дома и стройте дома для своих паровых роботов, кормите их и развлекайте.

Под вашим городом находится заброшенная шахта, которая, по слухам, полна древних технологий, в которых хранится ключ к спасению от надвигающейся гибели. Используйте природные ресурсы, найденные над землей, и обильные руды, зарытые в шахте, чтобы расширить свой город. Поощряйте жителей новых уровней присоединиться к поиску, чтобы копать глубже, открывать несметные богатства и, в конечном итоге, помочь им поднять их с планеты!

Управляет

По мере того, как город расширяется во всех направлениях, новые типы бухарцев находят дорогу в поселение, и их потребности становятся все более сложными. Чтобы все были довольны, вам нужно убедиться, что все усердно работают.

Покупайте предметы для повышения эффективности зданий. Поддерживайте поток товаров вверх и вниз по шахте, ускоряя шахтеров с помощью поощрительных электрических разрядов. Или просто обменяйтесь на местном вокзале и получите то, что вам нужно. Это тебе решать!