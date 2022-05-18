Анонсирован Arma Reforger для ПК и Xbox, который выйдет сегодня

Серия Arma впервые выходит на консолях. В рамках прямой трансляции разработчик Bohemia Interactive представил новую игру Arma Reforger, которая служит Мост к Арме 4 Он доступен как на Xbox, так и на ПК. Да, «это» так, как сегодня.

Доступный в Steam и Xbox Game Preview за 30 долларов (Arma Reforger не был анонсирован для PS4 или PS5), Reforger — это новая игра в серии, которая является мостом к Arma 4. Arma Reforger описывается как «творческий платформер», который стремится продемонстрировать, на что способен движок Новый Enfusion от Bohemia должен сделать что-то с точки зрения геймплея, построения, графики и многого другого. Примечательно, что Reforger — первая игра Arma, выпущенная на консолях.

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Кадр из фильма Arma Reforger

Галерея

Reforger возвращает игроков на вымышленный остров Эверон в 1980-е годы, в тот же сеттинг и период времени, что и Arma: Cold War Assault, первая игра в серии. Это та же самая карта, которую помнят игроки, но теперь она может похвастаться улучшенной графикой, новым окружением и такими элементами, как озера, пруды и реки.

Существует два типа многопользовательских режимов, первый из которых — «Конфликт». Это многопользовательская битва «команда против команды», в которой каждая сторона пытается захватить и удержать позиции, такие как американские или советские фракции.

Второй режим — Game Master, «редактор сценариев в реальном времени», который позволяет игрокам создавать боевые ситуации для всего, что они могут придумать. Это должно подчеркнуть возможности нового движка Enfusion с точки зрения поддержки модов, которые, по словам Богемии, будут иметь большое значение в Arma 4 в будущем.

Bohemia также запускает новую внутриигровую платформу под названием Workshop, где игроки могут делиться своим персонализированным контентом. Из мастерской игроки могут найти и скачать моды для Reforger, причем это касается как консоли, так и ПК. Программа под названием Workbench также доступна для пользователей на ПК, и Богемия говорит, что любой, у кого есть «достаточное знание» сценариев на C#, может использовать программу, например, для написания пользовательских моделей поведения ИИ или даже совершенно новых игровых механик, если они нужны. хорошо владеет C#. Workbench также позволяет игрокам импортировать свои художественные творения для использования в игре.

Reforger запускается сегодня, но у Bohemia нет плана, когда он достигнет версии 1.0, за исключением того, что он заявляет, что прекратит ранний доступ / предварительную версию игры, «как только она будет считаться завершенной». Студия также подтвердила, что работа над Reforger будет продолжаться, даже когда разработка Arma 4 набирает обороты.