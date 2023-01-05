Анонс комплекта управления доступностью для PlayStation 5 Project Leonardo

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Доступность является важной темой для нас в Игровая приставка, и мы хотим продолжать поднимать планку, чтобы каждый игрок мог испытать радость от игры. Будь то мощные возможности специальных возможностей в играх PlayStation Studios, таких как Sony Santa Monica Бог войны Рагнарёк или же послушная собаках Последний из нас, часть перваяили широкий спектр функций на нашем сайте PlayStation 4 и пользовательский интерфейс консоли PlayStation 5, мы стремимся уменьшить игровые барьеры для каждого игрока.

Сегодня на выставке CES мы объявили о следующем шаге на пути к тому, чтобы сделать игры более доступными: Project Leonardo для PlayStation 5. Проект Leonardo, разработанный при участии экспертов по специальным возможностям, членов сообщества и разработчиков игр, — это кодовое название нового, гибко настраиваемого набор консолей, который работает «из коробки», чтобы помочь многим геймерам с ограниченными возможностями играть в игры проще, удобнее и дольше.

Благодаря беседам с экспертами по специальным возможностям и крупными организациями, такими как AbleGamers, SpecialEffect и Stack Up, мы разработали консоль с широкими возможностями настройки, которая работает со многими сторонними аксессуарами для специальных возможностей и интегрируется с контроллером PlayStation 5, открывая новые способы игры. Он был разработан для решения общих проблем, с которыми сталкиваются многие геймеры с ограниченным контролем движений, в том числе трудности с удержанием контроллера в течение длительного времени, точное нажатие небольших комбинаций кнопок или триггеров или оптимальное расположение больших и пальцев на стандартном контроллере.

Вот некоторые ключевые особенности:

Настраиваемый геймплей экспертиза

Аппаратные настройки. Project Leonardo для PlayStation 5 — это холст, на котором геймеры могут создать свой собственный игровой опыт. Он включает в себя надежный набор взаимозаменяемых компонентов, в том числе различные колпачки для аналоговых джойстиков и кнопки различных форм и размеров.

Игроки могут использовать эти компоненты для создания самых разных схем управления. Расстояние аналогового джойстика от геймпада можно регулировать в соответствии с предпочтениями игрока. Эти компоненты позволяют игрокам найти состав, который соответствует их силе, диапазону движений и конкретным физическим потребностям.

Настройки программного обеспечения. У игроков на консоли PlayStation 5 есть несколько вариантов персонализации игрового процесса Project Leonardo:

Установите кнопку Кнопки контроллера можно запрограммировать на любую поддерживаемую функцию, а на одну и ту же функцию можно назначить несколько кнопок. И наоборот, игроки могут назначить две функции (например, «R2» + «L2») одной и той же кнопке.

профили управления Игроки могут сохранять запрограммированные настройки кнопок в виде профилей управления и легко переключаться между ними, нажимая кнопку профиля. Игрок может хранить до трех профилей управления и получать к ним доступ со своей консоли PlayStation 5 в любое время.



Работает совместно с другими устройствами и аксессуарами для специальных возможностей

Project Leonardo можно использовать как автономный контроллер или в паре с дополнительными беспроводными контроллерами Project Leonardo или DualSense. До двух контроллеров Project Leonardo и беспроводной контроллер DualSense можно использовать вместе как единую виртуальную консоль, что позволяет игрокам смешивать и подбирать устройства в соответствии со своими игровыми потребностями или играть совместно с другими.

Например, игроки могут дополнить свой контроллер DualSense контроллером Project Leonardo или использовать два контроллера Project Leonardo самостоятельно. Друг или член семьи также может помочь, помогая управлять персонажем с помощью контроллера DualSense или второго контроллера Project Leonardo. Контроллеры можно динамически включать и выключать и использовать в любой комбинации.

Project Leonardo можно расширить четырьмя портами AUX 3,5 мм для поддержки различных внешних адаптеров и аксессуаров сторонних производителей. Это позволяет пользователям интегрировать специализированные переключатели, кнопки или аналоговые джойстики с контроллером Project Leonardo. Внешние аксессуары можно динамически подключать или отключать, и каждую из них можно настроить так, чтобы она работала как любая другая кнопка.

Гибкая и адаптируемая конструкция

Раздельный симметричный дизайн проекта Леонардо позволяет игрокам изменять положение аналоговых джойстиков так, чтобы они были как можно ближе друг к другу или как можно дальше друг от друга. Консоль лежит ровно, и ее не нужно держать, поэтому игроки могут разместить ее на столешнице или на подставке для инвалидной коляски. Его можно легко закрепить на креплениях AMPS* или штативах, а также можно поворачивать на 360 градусов для наиболее удобного использования. Игроки также могут запрограммировать направление «Север» на аналоговых джойстиках, чтобы оно соответствовало их предпочтительной ориентации контроллера.

Дизайнер Sony Interactive Entertainment Со Моримото делится некоторыми мыслями о том, как его команда подошла к промышленному дизайну для Project Leonardo:

«Проект Leonardo является частью семейства продуктов PlayStation 5 и основан на той же концепции дизайна. Мы были вдохновлены идеей о том, что все игроки могут вместе наслаждаться миром PlayStation. Наша команда протестировала более дюжины дизайнов с экспертами по специальным возможностям, изучая для подходов, которые помогли бы решить ключевые проблемы удобства использования. Мы наконец остановились на конструкции «раздельного контроллера», которая позволяет полусвободно перемещать левый/правый большой палец, может использоваться без необходимости удерживать его и имеет очень гибкое переключение кнопок и крышек джойстика. .

«Поскольку игроки могут настраивать Project Leonardo в соответствии со своими потребностями, не существует единого «правильного» форм-фактора. Мы хотим, чтобы они могли создавать свои собственные конфигурации. Контроллер также может гибко принимать комбинации специальных аксессуаров для создания уникальной эстетики. Я рад, что дизайн будет завершен путем сотрудничества с игроками, а не представления их в одном форм-факторе».

— Со Моримото, дизайнер, Sony Interactive Entertainment.

я с нетерпением жду

Проект Leonardo в настоящее время находится в стадии разработки, и мы продолжаем собирать ценные отзывы от сообщества. Мы хотели бы поблагодарить все замечательные организации и экспертов по доступности, которые поддерживают нас в этом начинании.

Мы также благодарны всем участникам сообщества, которые выступали за расширение доступа к играм. Вы – причина, по которой мы делаем нашу работу, и ваша страсть вдохновляет нас каждый день. Для нас действительно большая честь создавать продукты, которые наилучшим образом удовлетворяют ваши потребности. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше в будущем, в том числе о дополнительных функциях продукта и сроках запуска.