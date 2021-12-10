Анонс сборной России на чемпионат мира среди юниоров-2022

Хотя у России, как правило, нет явного желания выигрывать все чемпионаты мира среди юниоров, у них всегда есть сбалансированный список и способность удивлять команды. Команда полна более молодых талантов, чем обычно, недавно сменился тренерский штаб. Сергей Субов назначен главным тренером. Как и все другие страны, они опубликовали свой предварительный список, и похоже, что команда, которая выиграет от сильной защиты и звездного голденинга.

С тремя выборами в первом раунде талант может показаться незначительным, но дисбаланс не такой значительный, как ожидалось. Большинство игроков было выбрано во втором и третьем раундах недавних драфтов НХЛ, наряду с молодыми талантами, которых следует забрать в начале июля следующего года.

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Они проиграли Финляндии 4: 1. Игра за бронзу в 2021 году, Группа хочет проявить себя как могущественная нация и снова пойти своим путем. Поскольку матч назначен на 26 декабря, давайте посмотрим на сильные и слабые стороны этой российской команды, выступающей на Ред Дир и Эдмонтон.

Гол: Аскарову грозит реванш

Ожидается, что Ярослав Аскаров станет лучшим бомбардиром всего этого турнира, поскольку ему есть что доказать 19-летнему игроку, которого команда «Нэшвилл Предаторз» выбрала 11-м в общем зачете на драфте НХЛ 2020 года. После проигрыша Финляндии в матче за бронзу в прошлом году, он стоял на синей линии, чтобы продемонстрировать свою поддержку во время празднования оппозиционной команды, что принесло ему уважение всего хоккейного сообщества. После поражения от Канады Я потеряю золотую медаль в 2020 году, Это третий и последний раз, когда он участвует в этом конкурсе. До сих пор он боролся со СКА из Санкт-Петербурга в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в начале регулярного сезона 2021–2022 годов, набрав 0,904 процента сбережений (SV%) за пять игр.

Российский колли Ярослав Аскаров во время Еврохоккейтура между Россией и Чехией 14 февраля 2021 г. (Фото Андреаса Хиллергрена / через DT News Agency / AFP Getty Images)

Глядя на его матч с тремя другими обладателями золота в отборочных турнирах, становится ясно, что Аскаров будет стартовым игроком команды, за что ему никто не бросит вызов. Егор Гуськов, игравший в составе «Четырех наций» до 20 лет, борется за защищающуюся роль в команде. Он играл за Logo Yaroslav в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), которая является крупнейшей юниорской лигой страны, и набрал 0,915 SV% в 13 матчах за команду.

Глядя на двух других игроков, борющихся за позиции, 19-летнего Джокера Виноградова, который играет за «Пуран Воронеж» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В настоящее время у него 0,918 SV% в 17 стартах, что показывает, что его команда борется с трудностями, учитывая его рекорд 5-9-2-1. В свои 18 лет Максим Моторий — самый молодой игрок в группе. Он играет за ЦСК ВВС Самара в ВХЛ и до 13 стартов в этом сезоне одержал сольные победы. Было бы шоком, если бы он приземлился в резервной позиции до конца экзаменационного лагеря.

Безопасность: впереди Мухаммеда

Этот защитный центр — не самая талантливая команда на турнире, и если команда будет драться, это может стать их крахом. Однако такие недооцененные игроки, как Шакир Мохаммедул, возглавляют 20-е место в общем зачете команды Нью-Джерси Девилз на драфте НХЛ 2020 года. Он был просто Подписано соглашение начального уровня С 1 декабря в составе НХЛ он очень сильно играл с Салахом Юлевым из Уфы в КХЛ.

Шакир Мохаммад (Фото: photo.khl.ru)

Предполагается, что Гриль Кирсанов станет одним из шести защитников, играющих за команду, так как он был выбран в третьем раунде драфта НХЛ 2021 года командой Los Angeles Kings. В прошлом году он был в команде, играл в Power Play и был с ним в паре. Артемий Кинясев отличился в обороне. Никита Новиков хочет попасть в список впервые с тех пор, как его составили Buffalo Sabers в шестом раунде драфта 2021 года. Он провел 30 матчей за московское «Динамо» в КХЛ, забив один гол, три передачи и усредняя минуты.

Состав команды невелик, и если Мохаммадул упадет из-за травмы, их шансы на медаль в этом турнире будут меньше. К счастью, у них есть Аскаро в сети, и задача каждого защитника становится немного легче, когда он играет.

Нападающий: Узнайте о Мичкове

В этой российской команде есть молодые таланты, а именно Матви Мишков, отличная возможность пройти квалификацию. Драфт 2023 года. У 17-летнего игрока потрясающий бросок, он не боится играть творчески и, как известно, доминирует на международном уровне. Играя за СКА из Санкт-Петербурга, у него на данный момент два гола и пять очков в 13 играх, что интересно, учитывая, насколько молод он профессионально. Все внимание будет приковано к его продукции, но имейте в виду, что это соревнование предназначено для доминирования среди юношей 19 и 20 лет, поэтому не следует ожидать, что он станет лучшим пионером в команде.

Конкурс «Мемориал Николая Пушкова». СКА (Санкт-Петербург) — ХК Сочи (Сочи)

. Матвей Мичков (Фото: photo.khl.ru)

Что касается других вариантов, то и Даниэла Евров, и Иван Мирошниченко по отдельности попали в десятку лучших в различных рейтингах. Предстоящий драфт НХЛ 2022 года. Эти двое играют в этот матч впервые и добавляют в свою игру разные элементы. Это был тяжелый сезон для евро в КХЛ, потому что он набрал ноль очков в 21 игре, что говорит о том, что его следует отправить в МХЛ. Он может отбить атаку запатентованным выстрелом в запястье или игроком, который может раскрыть интересную мощь одноразового выстрела, стоя у стены в Powerplay. Для Мирошниченко это была отличная возможность заявить о себе, так как в этом сезоне между МХЛ и ВХЛ он не очень хорошо выступил, особенно в защите и вне штанги. Некоторые скауты, полагая, что он может входить в пятерку лучших гений, завладели зональными входами из-за его замечательных способностей и иногда прорезали снег, чтобы открыть себе путь для стрельбы.

Глядя на вернувшихся игроков, Марат Кузнудинов возглавит этот нападающий и сыграет в этом матче. Второй раз в жизни. Он закрепил за собой место в СКА Санкт-Петербург в КХЛ, набрав 11 очков в 29 играх, и известен своими игровыми навыками в поиске сложных перекрестков для своих товарищей по команде. У него есть потенциал для важных моментов, таких как обыгрывание победителя овертайма над Швецией в предварительном раунде прошлого года и завершение их 54-летней беспроигрышной серии.

Россия будет претендентом на медаль

Учитывая изменения в российской команде, такие как проспект Ванкувер Кэнакс Василий Подколскин и проспект Торонто Мэйпл Лифс Родион Амиров, сложно представить, что команда борется за золотую медаль. По сравнению с другими странами их оборонительный центр находится не наверху, и если есть какая-либо или две травмы в спине, у них, похоже, не хватает глубины, чтобы выдержать это. Тем не менее, их голдинг позволит им соревноваться в каждой игре, а появление в игре за бронзовые медали, несомненно, достижимо. Их нападающая, учитывая, что возможности отборочных матчей драфтов НХЛ 2022 и 2023 годов будут сокращены, удивит команды количеством молодых вариантов, которые они принесут.

В конце концов, Россия будет полагаться на добычу чистого золота и надеяться, что неизвестные игроки совершат глубокий скачок. Эта команда окажется в игре за золотую медаль, но если что-то пойдет не так, видно, что они не получают медаль.

Запланированный окончательный список THW для России

Золотые торги — Ярослав Аскаров, Егор Гуськов, Максим Моторгин

Охрана — Шакир Мохаммадулин, Гриль Кирсанов, Никита Новиков, Егор Савиков, Владимир Грудин., Максим Федотов, Никита Смирнов

Нападающие — Никита Циприков, Марат Кузнудинов, Матви Мичков, Гриль Донков, Иван Мирошниченко, Александр Башин, Федор Свезков, Никита Кузлистов, Лия Иванцова, Данила Юров, Павел Дуднев, Иван Дитковский, Боктон Тринив, Василий Бономарев

Все данные команды юниорского чемпионата мира 2022 года:

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