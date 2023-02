Анонс Pokemon Scarlet и Violet DLC, The Hidden Treasure of Area Zero

Компания Pokemon и разработчик Game Freak анонсировали Алый покемон И Покемон Фиолетовый DLC «Спрятанное сокровище в нулевой зоне». Он будет выпущен в двух частях — «Часть 1: Бирюзовая маска» этой осенью, а затем — Часть 2: Индиго-диск этой зимой.

Получите подробности ниже.

Игроки могут использовать свои существующие данные сохранения из Алый покемон или Покемон Фиолетовый Чтобы продолжить свои приключения в «Скрытых сокровищах нулевого района». В этом новом DLC игроки покинут регион Палдеа в режиме Алый покемон И Покемон Фиолетовый. В Части I: The Teal Mask игроки отправятся в школьную поездку в страну Китаками, где они присоединятся к учебной программе на открытом воздухе, совместно проводимой их академией и другой школой. В «Part 2: Disk of the Indigo» игроки отправятся в Blueberry Academy, дочернюю школу их собственной академии, в качестве студентов по обмену. Хотя эта история разделена на две части, они связаны вместе, чтобы рассказать связанную историю.

В части 1: The Teal Mask игроки будут выбраны для участия в школьной поездке, которая проводится каждый год в сотрудничестве с другой школой. Они попадут в страну Китаками, где над землей возвышаются огромные горы, а у их подножия живут люди. Это место безмятежной природы с рисовыми полями и яблоневыми садами. Поездка, кажется, совпадает с фестивалем, который регулярно проходит в деревне Китаками в течение этого сезона, поэтому деревня заполнена множеством уличных торговцев и киосков. Игроки встретят новых друзей и покемонов, разгадывая тайны народных сказок, передаваемых из поколения в поколение в этой стране.