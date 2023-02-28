Анонс Pokemon Scarlet и Violet DLC, The Hidden Treasure of Area Zero

Компания Pokemon и разработчик Game Freak анонсировали Алый покемон И Покемон Фиолетовый DLC «Спрятанное сокровище в нулевой зоне». Он будет выпущен в двух частях — «Часть 1: Бирюзовая маска» этой осенью, а затем — Часть 2: Индиго-диск этой зимой.

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Игроки могут использовать свои существующие данные сохранения из Алый покемон или Покемон Фиолетовый Чтобы продолжить свои приключения в «Скрытых сокровищах нулевого района». В этом новом DLC игроки покинут регион Палдеа в режиме Алый покемон И Покемон Фиолетовый. В Части I: The Teal Mask игроки отправятся в школьную поездку в страну Китаками, где они присоединятся к учебной программе на открытом воздухе, совместно проводимой их академией и другой школой. В «Part 2: Disk of the Indigo» игроки отправятся в Blueberry Academy, дочернюю школу их собственной академии, в качестве студентов по обмену. Хотя эта история разделена на две части, они связаны вместе, чтобы рассказать связанную историю. В части 1: The Teal Mask игроки будут выбраны для участия в школьной поездке, которая проводится каждый год в сотрудничестве с другой школой. Они попадут в страну Китаками, где над землей возвышаются огромные горы, а у их подножия живут люди. Это место безмятежной природы с рисовыми полями и яблоневыми садами. Поездка, кажется, совпадает с фестивалем, который регулярно проходит в деревне Китаками в течение этого сезона, поэтому деревня заполнена множеством уличных торговцев и киосков. Игроки встретят новых друзей и покемонов, разгадывая тайны народных сказок, передаваемых из поколения в поколение в этой стране.

В «Часть 1: Бирюзовая маска» и «Часть 2: Индиго-диск» игроки смогут встретить более 230 знакомых покемонов, которые были найдены живущими в других регионах, но не появлялись там. Алый покемон И Покемон Фиолетовый. Это включает в себя покемонов, которых игроки смогут использовать в своих играх. Дом покемонов или те, которые содержатся в сделках. Игроки также встретятся с новыми легендарными покемонами — Огерпоном в части 1: Бирюзовая маска и Терапагосом в части 2: Индиго-диск. В части I: The Teal Mask появляются три покемона по имени Окидоги, Мункидори и Фезандипити. Жители деревни любят их как героев, которые в прошлом защищали Землю Китаками, и по их подобию делают каменные статуи, чтобы выразить свою благодарность. Игроки, купившие «Zero Zone Hidden Treasure» до вторника, 31 октября 2023 г., получат серийный код для особого подарка: Hisuian Zoroark с тремя особыми функциями. Нельзя изучить в обычной игре вместе с Tera Blast, Bitter Malice и Nasty Plot. Он обладает харизматическим знаком и имеет Темный тип Тера. Серийный код будет действителен до четверга, 29 февраля 2024 года.

«Мы невероятно благодарны, что миллионы тренеров по всему миру решили исследовать обширный регион Палдеа», — сказал в пресс-релизе Цунэкадзу Исихара, президент и главный исполнительный директор The Pokémon Company. В «Скрытых сокровищах Зоны Ноль» фанаты отправятся в путешествие по земле Китаками, где встретят новых покемонов и интересных персонажей. Я искренне надеюсь, что тренеры, отправившиеся в это новое путешествие, испытают такое же волнение и радость, как и при первой встрече с покемонами».

Алый покемон И Покемон Фиолетовый Сейчас доступен для обмена.

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Анонс DLC «Скрытые сокровища Зоны Ноль»

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