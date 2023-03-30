Анонс Xbox Games with Gold на апрель 2023 г.

Microsoft официально анонсировала новую версию Золотые титулы Xbox Games на апрель 2023 г.! Эти игры доступны для бесплатной загрузки для участников Xbox Live Gold (включая подписчиков Xbox Game Pass Ultimate).

Имейте в виду, что с октября прошлого года Microsoft больше не будет включать игры для Xbox 360 в программу Games with Gold, поэтому с этого момента мы получаем ограниченный выбор игр.

Вот Xbox с играми Gold в апреле 2023 года с более подробной информацией и снимками экрана для каждой:

Xbox Series X | С / Xbox один

Out of Space: Couch Edition (1–30 апреля)

участие в Чистый Xbox на

Нет места лучше дома, особенно когда вы дрейфуете в открытом космосе. Проблема в том, что смертоносное инопланетное вторжение также обосновалось. Вам потребуются все ваши стратегические навыки, чтобы поддерживать каждый новый космический корабль-дом, который создает ресурсы и перерабатывает слизь. инопланетян, автоматизируя задачи. Чтобы поддерживать его в чистоте и комфорте. Играйте с друзьями, чтобы создать устойчивую среду, которой вы все сможете наслаждаться вместе».

Острые козырьки: вдохновитель (16 апреля — 15 мая)

участие в Чистый Xbox на

Планируется вывести семью из бизнеса, и вам предстоит его раскрыть.В преддверии первого сезона популярного шоу вы управляете шестью главными членами семьи Шелби, каждый со своими сильными и слабыми сторонами.Если вам нужно подкупите полицейского, используйте Полли, но если вам нужно выломать дверь или сбить несколько черепов, возьмите под свой контроль Артура. время, вы можете быть вдохновителем, который синхронизирует всех, чтобы помочь разгадывать головоломки ».