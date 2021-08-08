Антивоенные протесты в Мьянме в годовщину восстания 1988 года

(Рейтер) – Протесты против военного правительства Мьянмы вспыхнули в воскресенье в ознаменование кровавого подавления восстания 1988 года против бывшей хунты.

На страницах оппонентов военных в Facebook зафиксировано не менее шести отдельных акций протеста. перенимать от избранного правительства шесть месяцев назад и задержал его лидера, лауреата Нобелевской премии Аунг Сан Су Чжи и нескольких других ключевых должностных лиц.

Переворот 1 февраля положил конец короткому десятилетнему эксперименту по установлению демократии в стране Юго-Восточной Азии с населением 53 миллиона человек, разбив надежды на то, что она возникнет после более чем полувекового военного правления.

Новое правительство во главе с Мин Аунг Хлаинг, верховным генералом армии, занявшим пост временного премьер-министра неделю назад, заявляет, что действовало в рамках конституции, чтобы отправить в отставку правительство Су Чжи после того, как она выступила против выборов, выигранных ее партией. – сказали в избирательной комиссии. Голосование было честным.

В нескольких воскресных протестах говорилось о восстании демократии «8-8-88» 8 августа 1988 года, которое было подавлено тогдашним военным режимом. Противники армии говорят, что во время этой кампании было убито около 3000 человек.

«Старый долг 88-го года, мы должны получить его в 21 год», – скандировали протестующие в городе Вендвин в районе Мандалай на видео в Facebook.

На других антипротестных акциях протеста в городе Мийинг были баннеры с надписью: «Давайте вместе бороться за освобождение неполных 8.8.88 человек».

В воскресенье не удалось связаться с представителем военного правительства, чтобы прокомментировать протесты.

Восстание 1988 года было в то время самым большим вызовом военному правлению, сохранявшемуся с 1962 года.

Мин Аунг Хлаинг в воскресенье выступил с заявлением, приветствуя очередную годовщину основания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 54 года назад.

В заявлении не упоминается специальный посланник АСЕАН Тон Мьянма, который был назначен региональным блоком из 10 членов в последние дни и которому поручено положить конец насилию после переворота и способствовать переговорам между военными и их противниками.

Так должно быть, сказал в субботу Эриван Юсуф, новый посланник брунейского дипломата. Предоставить полный доступ Для всех вечеринок, когда он посетит Мьянму, поездка, которую еще не запланировали.

Отчетность сотрудников Reuters. Автор Кей Джонсон. Редакция Саймона Кэмерона-Мура

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