Антивоенным русским на мексиканской границе запрещен въезд в США, а украинцам разрешен въезд

Около трех десятков просителей убежища из России в пятницу запретили въезд в США, а группа украинцев сняла паспорта на видео и пересекла границу.

Сцена отразила мирный, но безошибочный сдвиг в различном отношении к русским и украинцам в надежде въехать в Мексику в качестве туристов, вылететь в Тихуану и въехать в Соединенные Штаты в поисках убежища.

Русские, которых по состоянию на пятницу было 34 человека, несколько дней разбивали лагерь на самом оживленном пункте пересечения границы США с Мексикой, а два дня спустя городские власти Тихуаны медленно убеждали их покинуть территорию.

Они сидели на ковриках и одеялах, проверяли свои смартфоны, болтали, перекусывали, а со спальными мешками и колясками их пересекал поток пешеходов. Пять молодых женщин сидели в кругу и разговаривали, некоторые с мягкими игрушками.

Несколько дней назад некоторых россиян пропустили в США на перекрестке Сан-Хаситро, а некоторых украинцев заблокировали. Но к пятнице русские отказались, и после небольшого ожидания пустили украинцев.

В четверг россиян видели в модернизированном лагере в порту въезда в Сан-Исидро. (Гильермо Ариас / AFP / Getty Images)

«Очень трудно понять, как они принимают решения», — сказала Ирина Солинка, 40-летняя русская женщина, которая разбила лагерь со своей семьей из семи человек после прибытия в Тихуану в четверг.

Джолинга сообщил Би-би-си, что был арестован за участие в антивоенной демонстрации 24 февраля, в день, когда оккупированная Россией Украина назвала Кремль «специальной военной операцией», осужденной западными союзниками.

Он сказал, что через несколько часов его отпустили, и на следующей неделе он покинул Россию со своими детьми, прежде чем добраться до мексиканского пляжного курорта Конкани через столицу Узбекистана Ташкент и Стамбул — типичный отправной пункт для россиян. Граница США.

Эрика Пиньейро, директор по делам и политике группы обвинения Al Otro Lado, заявила во вторник, что Соединенные Штаты начали разрешать всем украинцам условно-досрочное освобождение на один год по гуманитарным соображениям, в то же время запрещая всем россиянам. Официального объявления сделано не было.

Россияне ждут гуманитарную визу в порту въезда в Сан-Хаситро во вторник. (Джордж Дюнс / Reuters)

Меморандум Министерства внутренней безопасности от 11 марта не был опубликован до четверга, в котором говорится, что украинцы могут быть освобождены от расширения ограничений на предоставление убежища, предназначенных для предотвращения распространения Covit-19. В нем говорится, что решения должны приниматься на основе каждого случая для украинцев, но не упоминаются россияне.

«Министерство внутренней безопасности признает, что необоснованная агрессивная война России в Украине привела к гуманитарному кризису», — говорится в заявлении.

‘Это нечестно’

Российские иммигранты в Тихуане стояли в очереди из сотен пограничников, ожидающих пересечения границы в Сан-Диего в пятницу. Линия была беспрепятственной.

32-летний Марк, менеджер ресторана, который в начале марта прилетел в Мексику через Турцию и Германию вместе со своей женой из Москвы, сказал, что «неразумно, что мы не можем зайти внутрь».

Эти двое были арестованы на три дня в прошлом году после акции протеста в поддержку заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального, который попросил Марка не называть его фамилию. Он сказал, что вернуться в Россию после принятия нового закона, предусматривающего максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы за клевету на российских военных, невозможно.

Россиянин и украинец обнялись на входе в порт Сан-Хаситро в пятницу. (Джордж Дюнс / Reuters)

«Мы решили ждать отсюда на земле», — сказал Марк, наблюдая, как сотни туристов и граждан США входят в Сан-Диего. «Если ты покинешь это место, все тут же забудут об этой проблеме».

35-летний Михаил Шлясков сел на раскладушку под раскладушкой, чтобы спрятаться от солнца, и сказал, что решил переехать в Мексику с женой, опасаясь, что на следующий день после вторжения его вызовут воевать с близкими родственниками на Украине.

— Я не хочу убивать своих братьев, понимаешь? Он сказал, что показал фотографию своего свидетельства о рождении, в котором указано, что его мать родилась в Украине.

Рост русских и украинских беженцев

Официальные лица США выслали более 1,7 миллиона иммигрантов с марта 2020 года, не оставив шансов найти убежище в условиях широких полномочий, направленных на предотвращение распространения правительства-19. Но так называемые органы общественного здравоохранения, глава 42, редко используются иммигрантами определенных национальностей, которых трудно выслать по финансовым или дипломатическим причинам.

Но чтобы просить убежища, иммигранты должны находиться на территории США, а официальные лица США блокируют любой другой путь, кроме тех, кто хочет это признать.

Еще до российского вторжения в Соединенных Штатах наблюдался рост числа просителей убежища из России и Украины, причем большинство из них пытались пройти через официальные контрольно-пропускные пункты в Сан-Диего, а не пытались пересечь пустыню и горы нелегально.

См. | Многие антивоенные русские уезжают из России: Многие антивоенные русские уезжают из России Борис Никольский бежал из России со своей семьей в Армению и сегодня вечером прибыл в Канаду, чтобы объяснить, почему он не может жить на родине. 5:35

По данным Таможенно-пограничной службы США, более 1500 украинцев пересекли мексиканскую границу в США в период с сентября по февраль, что в 35 раз больше, чем 45 украинцев за тот же период год назад.

Гарантия убежища для украинцев, которые смогут добраться до американской земли. Из 1553 человек, въехавших в период с сентября по февраль, только четверо были запрещены в соответствии с Постановлением об общественном здравоохранении, которое позволяет США высылать иммигрантов без доступа к гуманитарной защите.

Число просителей убежища из России, въехавших на территорию США из Мексики, с сентября по февраль превысило 8600 человек, что в 30 раз больше, чем 288 человек в прошлом году. Все, кроме 23 человек, были казнены по законам, разрешающим им просить убежища.

Власти Мексики находятся в состоянии повышенной готовности к мигрантам, спящим на границе. В прошлом месяце они убрали палатки большого иммиграционного лагеря в Тихуане и асфальт, который блокировал тротуар, ведущий в Сан-Диего.

Стремясь предотвратить создание еще одного лагеря, городские власти в среду опубликовали письмо с просьбой к иммигрантам покинуть свои лагеря по соображениям здоровья и безопасности и предоставить бесплатное жилье, если они не могут позволить себе отель.