Антикремлевские русские, воюющие за Украину, начинают «чрезвычайное» наступление в приграничном регионе России

Две российские антикремлевские группы, воюющие с Украиной, в понедельник перешли границу Белгородской области на юге России и захватили как минимум один город, согласно российским и украинским официальным лицам и видео, опубликованным группами, Корпусом свободы России и Российским добровольческим корпусом. Кремль описал бойцов как часть диверсионно-разведывательной группы, работающей на Украину, но Киев заявил, что эти два подразделения действовали в одиночку.

«Россия сталкивается со все более серьезной многоаспектной угрозой безопасности в своих приграничных районах, с потерями боевых самолетов, атаками СВУ на железные дороги, а теперь и с прямыми партизанскими действиями», Министерство обороны Великобритании Я сообщил в начале вторника. Одно дело, когда партизаны пускают под откос поезда, сообщил Мэтью Чанс из CNN в понедельник вечером, но «сегодня они совершили беспрецедентное бронетанковое наступление на российскую территорию и уже захватили территорию внутри России у российского государства».

«Мы можем подтвердить, что эта операция была проведена гражданами России», — заявил официальный представитель Службы военной разведки Украины Андрей Юсов. Си-Эн-Эн. На территории Украины они являются «частью сил обороны и безопасности», но «в России они действуют как независимые образования». Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев «с интересом наблюдает за вторжением и изучает ситуацию, но не имеет к этому никакого отношения».

Пока Киев готовится начать контратаку, «военные стратеги говорят, что Украина, вероятно, продолжит операции, которые выведут Россию из равновесия и вынудят ее отвлечь силы, которые в противном случае могли бы быть использованы для укрепления оборонительных рубежей в Украине». Об этом сообщает Wall Street Journal.. Аналитики также заявили, что атака пересекла границу. психологический удар В Россию и стремится создать зону безопасности, чтобы Россия не бомбила украинских мирных жителей через границу.

Российские официальные лица, комментаторы и военные блоггеры отреагировали на вторжение в понедельник «некоторой паникой, разобщенностью и непоследовательностью», что говорит о том, что они были застигнуты врасплох. Институт изучения войны Оценка аналитического центра. Некоторые российские чиновники и блогеры заявляют, что нападение было задумано как отвлечение внимания. Русский успех в БахмутеНо другие предупреждают, что сторонники Кремля, похоже, легко прорывают первую линию оборонительных укреплений России.

История продолжается

Границы России в регионе хорошо укреплены минами, траншеями и баррикадами. Об этом сообщает The New York Times.. Российские власти заявляют, что с момента вторжения в Украину они «потратили около 10 миллиардов рублей — около 125 миллионов долларов — на укрепление обороны Белгородской области».

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