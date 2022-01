Антироссийская вакханалия в спорте очевидна и неприемлема — Лавров — Российская политика и дипломатия

МОСКВА, 26 янв. /ТАСС/. Россия не потерпит явных нападок, которым она подвергается на всех спортивных форумах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Госдуме в среду.

«Спорт — абсолютно вопиющий пример этого», — отметил он. «Российские власти неоднократно признавали, что спортсменов нельзя использовать для допинговых экспериментов, но организованная против нас вакханалия очевидна и неприемлема».

Министр иностранных дел отметил, что «советская власть была жесткой и мягкой».

«Известно, что такое жесткая сила», — пояснил он. «Мягкая сила была, прежде всего, в балете и, конечно же, в спорте, искусстве и культуре. Во многом речь идет именно об этом: сделать возможными наши привлекательные черты как государства, как людей, как цивилизация, чтобы достучаться до тех, кто заинтересован».

«Мы работаем по всем этим направлениям, и нам приходится делать это одновременно с решением других задач», — продолжил министр. «Я имею в виду эскалацию военно-политической напряженности со стороны США и все, что происходит вокруг безопасности в Европе. В настоящее время в рамках своей концепции и стратегии сдерживания России, а также Китая Запад старается не просто окружить нас со своими агрессивными союзниками, не только для того, чтобы накачать их оружием, не только для того, чтобы приблизить свою военную инфраструктуру и военнослужащих к нашим границам, но и для того, чтобы пересмотреть позиции и авторитет русской культуры — той самой мягкой силы, которую мы только начали освоить в условиях нового порядка, созданного после холодной войны. И, кстати, мы можем сделать это эффективно».

«Для нашего продвижения в мире строятся очень серьезные барьеры, в том числе для продвижения нашей культуры, наших традиций, нашей философии», — подчеркнул Лавров.

Он упомянул о поездке экс-госсекретаря США в Африку, где он [the US Secretary of State] публично призвал страны, которые он посетил, не торговать и не иметь отношений с Россией или Китаем, потому что они утверждают, что преследуют свои корыстные цели, в то время как США утверждают, что распространяют демократию.