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Антироссийская лихорадка захватывает мир развлечений, музыки и спорта

28 февраля, 2022
Boleslava Sokolova

Вторжение российских войск в Украину в четверг предоставило возможность многим деятелям мирового развлекательного и музыкального мира и за его пределами присоединиться к антироссийскому крестовому походу, продвигаемому администрацией Байдена и правительствами других держав НАТО.

В ряде случаев мотивирующим фактором является искреннее отвращение к реакционному военному вмешательству правительства Путина, оправдываемое русским национал-шовинизмом. Вторжение — жестокое преступление, которое разделит русский и украинский рабочий класс и, кроме того, служит грабительским интересам американского и европейского империализма.

Однако в целом реакция верхушки среднего класса на украинские события не носит принципиального и взвешенного характера. Правительство Байдена и шквал пропаганды американских СМИ оказали влияние на более привилегированные слои населения, в основном склонные к невежественным и антиисторическим моральным проповедям.

Мы заметили кампанию против известного дирижера Валерия Гергиева. Отменены его выступления с Венским филармоническим оркестром в Карнеги-холле в Нью-Йорке, а также выступление российского пианиста Дениса Мацуева.

Сейчас Гергиев уволен мюнхенской управляющей компанией. Глава компании Маркус Фельснер в своем заявлении отметил, что в свете ведущейся российским режимом преступной войны против независимого демократического государства Украина, и против открытого европейского общества в целом, для нас это стало невозможным, и, очевидно, нежелательно, отстаивать интересы маэстро Гергиева».

Такого рода заявления, которые в настоящее время находят бесчисленные отклики, являются просто капитуляцией перед политическим давлением и настроениями и не имеют никакого отношения к реальности. Украина — не «демократическая» страна, режим и военные и военизированные формирования которой забиты фашистами и антисемитами, и не «независимая» страна, ставшая пешкой США и других западных держав в бегах -до текущего кризиса иллюстрирует. В любом случае Гергиев ни в малейшей степени не несет ответственности за действия российской армии.

Международная кампания, нацеленная на российскую культуру, товары и спортивные команды, не имеет прогресса. Многие политики в США и Канаде, желая быстро сделать себе имя, потребовали убрать русскую водку с полок винных магазинов. Сборные Польши, Швеции и Чехии не сыграют с Россией в отборочных матчах чемпионата мира.

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В пятницу Международный олимпийский комитет выступил с заявлением, в котором призвал международные спортивные организации перенести или отменить свои мероприятия в России и Беларуси. МОК также заявил, что российские и белорусские флаги и гимны не должны включаться или отображаться.

Исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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