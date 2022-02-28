Антироссийская лихорадка захватывает мир развлечений, музыки и спорта

Вторжение российских войск в Украину в четверг предоставило возможность многим деятелям мирового развлекательного и музыкального мира и за его пределами присоединиться к антироссийскому крестовому походу, продвигаемому администрацией Байдена и правительствами других держав НАТО.

В ряде случаев мотивирующим фактором является искреннее отвращение к реакционному военному вмешательству правительства Путина, оправдываемое русским национал-шовинизмом. Вторжение — жестокое преступление, которое разделит русский и украинский рабочий класс и, кроме того, служит грабительским интересам американского и европейского империализма.

Однако в целом реакция верхушки среднего класса на украинские события не носит принципиального и взвешенного характера. Правительство Байдена и шквал пропаганды американских СМИ оказали влияние на более привилегированные слои населения, в основном склонные к невежественным и антиисторическим моральным проповедям.

Мы заметили кампанию против известного дирижера Валерия Гергиева. Отменены его выступления с Венским филармоническим оркестром в Карнеги-холле в Нью-Йорке, а также выступление российского пианиста Дениса Мацуева.

Сейчас Гергиев уволен мюнхенской управляющей компанией. Глава компании Маркус Фельснер в своем заявлении отметил, что в свете ведущейся российским режимом преступной войны против независимого демократического государства Украина, и против открытого европейского общества в целом, для нас это стало невозможным, и, очевидно, нежелательно, отстаивать интересы маэстро Гергиева».

Такого рода заявления, которые в настоящее время находят бесчисленные отклики, являются просто капитуляцией перед политическим давлением и настроениями и не имеют никакого отношения к реальности. Украина — не «демократическая» страна, режим и военные и военизированные формирования которой забиты фашистами и антисемитами, и не «независимая» страна, ставшая пешкой США и других западных держав в бегах -до текущего кризиса иллюстрирует. В любом случае Гергиев ни в малейшей степени не несет ответственности за действия российской армии.

Международная кампания, нацеленная на российскую культуру, товары и спортивные команды, не имеет прогресса. Многие политики в США и Канаде, желая быстро сделать себе имя, потребовали убрать русскую водку с полок винных магазинов. Сборные Польши, Швеции и Чехии не сыграют с Россией в отборочных матчах чемпионата мира.

В пятницу Международный олимпийский комитет выступил с заявлением, в котором призвал международные спортивные организации перенести или отменить свои мероприятия в России и Беларуси. МОК также заявил, что российские и белорусские флаги и гимны не должны включаться или отображаться.

Исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Украинская киноакадемия призвала к бойкоту российского кино и российской киноиндустрии. В Открытом письме Киноакадемии говорится, что «многие фильмы российского производства регулярно принимаются в программы большинства мировых кинофестивалей, и на их продвижение тратятся значительные средства».

«Результатом этой деятельности является не только распространение пропагандистских сообщений и искаженных фактов. Она также укрепляет лояльность русской культуры — культуры государства-агрессора, развязавшего необоснованную и неоправданную войну в Центральной Европе». Утверждение, что российские фильмы не делают ничего, кроме как «распространяют… пропагандистские сообщения», просто клевета. Если так смотрит на киноиндустрию Управление кино Украины, то это должно говорить само за себя.

В заявлении киноакадемии содержится призыв к Совету Европы исключить Россию из Европейского органа финансирования кино Eurimages, Европейской конвенции о совместном производстве, а также призыв к Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров лишить Московский международный кинофестиваль его деятельности. Аккредитация.

В США представитель Демократической партии Калифорнии Эрик Суолуэлл выступил с призывом выслать из страны всех русских студентов. Сколько времени пройдет, прежде чем будет решен вопрос о задержании русских иммигрантов и лиц русского происхождения?

Было неизбежно услышать о Голливуде. Во многом оппозиция Демократической партии Дональду Трампу, которая нашла такой отклик среди актеров, писателей и других, коренилась в разногласиях во внешней политике. Ведущие ток-шоу и другие громко сетовали на то, что Трамп «милостив» по ​​отношению к России, что он «путинская марионетка» и т. д. Вторжение в Украину широко распахнуло двери. Голливудские звезды обычно доступны, когда в Белом доме появляется официально поддерживаемая демократами «Кампания за права человека» и когда появляются средства массовой информации. Выражения сочувствия украинскому народу относительно дешевы и легки, особенно если они не сопровождаются каким-либо пониманием происходящих событий и истории.

Представитель Vice Studios подтвердил Голливудский репортер 24 февраля о том, что актер Шон Пенн находится «на земле в Украине», чтобы снять документальный фильм. Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал в Facebook заявление о присутствии Бена. В заявлении подчеркивается, что «наша страна благодарна ему за такое мужество и честность».

Шон Пенн (фото: Seher sikandar)

То Репортер Он пояснил, что позже Бенн отправил по почте письмо, в котором осудил «действия президента России Владимира Путина, поддерживая президента Украины Владимира Зеленского и призывая американцев к участию».

«Это уже была ужасная ошибка разбитых душ и разбитых сердец, и если он не смягчится, я думаю, что г-н Путин совершит самую ужасную ошибку всего человечества», — сказал Бенн. «Президент Зеленский и украинский народ стали историческими символами мужества и принципов. Украина является острием демократических объятий мечты. Если мы позволим ей сражаться в одиночку, она потеряет наши жизни, как Америка».

Идея о том, что Украина является «острием демократических объятий мечты», просто бредовая. Бенн прошел путь от критики Джорджа Буша-младшего и «войны с терроризмом» в начале 2000-х до шиллинга для Государственного департамента США.

Абсурдно, что режиссер Дэвид Линч вмешался в видео на YouTube о вторжении в Украину. Линч обратился к Путину, сказав ему: «Мы, как люди, несем ответственность за то, как мы относимся к нашим собратьям. Есть закон природы, жесткий и быстрый закон. Нет никаких лазеек, они неизбежны». Линч пошел. И этот закон таков: что посеешь, то и пожнешь. А теперь, господин Путин, вы сеете смерть и разрушение, и все это на вас. Линч продолжил: «Украинцы не нападали на вашу страну. Я вошел и напал на их страну. И вся эта смерть и разрушение вернутся и посетят тебя».

Где были Линч и другие подобные ему герои, теперь, казалось бы, выступающие против «правительств, которые нападают на страны, которые этого не делают», когда американские военные вызвали «шок и трепет» в иракской столице Багдаде, мгновенно убив тысячи людей и в конечном итоге уничтожив все общество? Вторжение в Ирак, основанное только на лжи, унесло жизни более миллиона человек. Мы не помним, чтобы слушали мистера Линча в то время.

Дэвид Линч в 2017 году (Фото: Жорж Биар)

Где были эти люди, в том числе официальные лица МОК и УЕФА, когда американские войска вторглись в Афганистан и оккупировали его на протяжении двух десятилетий, вызывая социальные и экономические разрушения и убивая сотни тысяч людей? Где были эти разгневанные души, когда ЦРУ и военные США жестоко обращались и пытали бесчисленное количество жертв в «черных точках» по всему миру?

Сколько американских музыкантов и артистов было бойкотировано из-за военных преступлений Вашингтона на Ближнем Востоке и в Центральной Азии? Сколько международных спортивных мероприятий и организаций закрыли свои двери для американских команд и спортсменов?

Погоня за осуждением всех и всего русского лицемерна и опасна.