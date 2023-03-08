Антонов заявил, что российскую экономику уже год втягивают в санкционную войну

ВАШИНГТОН (UrduPoint News/Sputnik – 09 марта 2023 г.) Спустя год после беспрецедентной санкционной кампании, начатой ​​Западом в связи с конфликтом на Украине, российская экономика устояла, а глобальные экономические институты серьезно пострадали от антирыночных решений, заявил посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью, что представляет конфискацию активов и введение потолка на цены на российскую нефть.

«Прошел уже год, как США вместе с группой стран, считающих себя частью так называемого коллективного Запада, развязали санкционную войну против России в беспрецедентных масштабах», — сказал Антонов Ъ. Несмотря на мрачные перспективы, российская экономика выдержала беспрецедентный и масштабный натиск.

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Дипломат сказал, сославшись на последние оценки, что ВВП России в 2022 году сократился на 2,1 процента. Антонов отметил, что это никак не выглядит как «обвал».

Антонов добавил, что МВФ ожидает, что Россия вернется к росту в этом году с ростом ВВП на 0,3%, а затем на 2,1% в 2024 году.

Посол отметил, что санкции, особенно ограничения на новые технологии, подтолкнули российских производителей к ускорению процесса импортозамещения.

Однако Антонов пришел к выводу, что «антирыночные решения», такие как «прямая кража российских активов» и ограничение цен на российскую нефть, «серьезно подорвали основы мировой экономики».